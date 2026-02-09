2026年のグラビア界“最重要人物”福井梨莉華、大迫力ボディで最新グラビア披露
9日発売の『ボム3月号』（ワン・パブリッシング）では、限定版の表紙＆付録ピンナップに福井梨莉華が登場する。
【写真】最強たわわボディを披露した福井梨莉華
たわわボディと笑顔で、今年のグラビア界での最重要人物となっている福井が、最新グラビアを届ける。笑顔だけどどこか大人っぽい表情…そして今回も大迫力のボディを披露している。
また限定版の裏表紙には、アイドルグループ「テラテラ」メンバーとしての活動だけでなく、ミニグラの大本命としてグラビアでも活躍中、約2年ぶりとなる最新写真集の発売が3月26日に決定した池本しおり。その写真集からの衝撃カットを独占プレビュー。あどけない表情で、あんなところやこんなところまで惜しみなく披露している。
なお、通常版の表紙は日向坂46の正源司陽子が飾る。
