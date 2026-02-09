日向坂46上村ひなの、大人の魅力あふれるほっそり美脚披露 『ボム』裏表紙に登場
9日発売の『ボム3月号』（ワン・パブリッシング）では、16枚目シングル「クリフハンガー」を発売し、『7回目のひな誕祭』開催を控える日向坂46から、三期生の上村ひなのが通常版裏表紙に登場する。
【写真】大人の色気！ほっそり美脚を披露した上村ひなの
16枚目シングルのカップリング曲「君と生きる」では、ひなた坂46のセンターを務める上村がソログラビアを披露。ニット帽と手袋を身に着け河川敷で無邪気に振る舞うワンピース姿、真っ赤なニットと黒のショートパンツでは豆から挽くコーヒーに初挑戦。インタビューではこれまでの7年間、ひなた坂46、同期である三期生についても語っている。
さらに、2月27日公開の映画『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』で声優に挑戦した日向坂46の小坂菜緒と藤嶌果歩の特別対談も掲載。それぞれのバレンタインの思い出も明かしている。
なお、表紙は日向坂46の正源司陽子が登場。通常版の別冊付録も正源司の両面ポスターとなっている。
