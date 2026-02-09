日向坂46・正源司陽子、“バレンタイン”テーマにソログラビア 『ボム』初表紙に
9日発売の『ボム3月号』（ワン・パブリッシング）では、16枚目シングル「クリフハンガー」を発売し、『7回目のひな誕祭』開催を控える日向坂46から正源司陽子が通常版の表紙を飾る。
【表紙カット】Tシャツ姿で美少女感あふれる正源司陽子
ボム初表紙となる今回のグラビアテーマは、2月14日が19歳の誕生日ということで“バレンタイン”。白いシャツでベッド上の朝のシーンから始まり、Tシャツのルームウェアではバレンタインの手作りチョコに挑戦。アイデアいっぱいのかわいいチョコに本人も大満足。
続いてオレンジのセーターにマフラーを巻いての待ち合わせシーン、テンションが上がり突然フリスビーを始める無邪気な姿も収められている。ラストは大人っぽいノースリーブワンピースでしっとりとした雰囲気へ。誕生日とバレンタインの思い出、後輩メンバーについて、昨年の活動の振り返り、今年の目標まで語ったロングインタビューも必読だ。
通常版裏表紙には日向坂46三期生の上村ひなのが登場。16枚目シングルのカップリング曲「君と生きる」では、ひなた坂46のセンターを務める上村がソログラビアを披露する。ニット帽と手袋を身に着け河川敷で無邪気に振る舞うワンピース姿、真っ赤なニットと黒のショートパンツでは豆から挽くコーヒーに初挑戦。インタビューではこれまでの7年間、ひなた坂46、同期である三期生についても語っている。
さらに、2月27日公開の映画『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』で声優に挑戦した日向坂46の小坂菜緒と藤嶌果歩の特別対談も掲載。それぞれのバレンタインの思い出も明かしている。
通常版の別冊付録には、正源司の両面ポスターが付属する。
