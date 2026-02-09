Aぇ! group末澤誠也、男らしさと無邪気さのギャップで魅了 『andBOY』表紙＆“バンドマンの1日”コンセプトで撮影
4人組グループ・Aぇ! groupの末澤誠也が、9日発売のビジュアルBOOK『andBOY』vol.5（DONUTS）の表紙に登場する。ハイトーンヘアとスパイシーなレザージャケットが末澤の男らしい魅力を引き出すスタイリングながら、その手には淡い赤色の棒付きキャンディが。ハードな装いの中にのぞく無邪気さとのギャップが思わず目を惹（ひ）く一枚が表紙に採用された。
【写真】オシャレすぎ！個性的なファッションで登場したOCTPATH
中面では“バンドマンの1日”をコンセプトに撮影した、自然体のたたずまいから色気がにじむカットを掲載。インタビューでは末澤のパーソナルな部分を掘り下げる定番の質問に加え、2ndアルバム『Runway』についての話題も。
アルバムタイトル決定の経緯やそこに込められた思い、レコーディング時のエピソードのほか、新曲「UP-DOWN TOWN」の歌詞にちなんで語った、自分の最高（良い）なところ、最低（ダメ）なところについてはファン必見の回答となっている。
このほか、結成から1周年を迎えたKEY TO LITからは、岩崎大昇（※崎＝たつさき）に注目。“ON＆OFF”の姿をイメージし、品の良さが漂うブラウンのセットアップ姿と、柄シャツをアクセントにしたカジュアルなスタイリングを披露している。
インタビューでは最近のマイブームや気持ちを切り替えたい時のリフレッシュ法、メンバーとの関係性がうかがえるエピソードについても。さらに、3月より上演される主演ミュージカル『ロマンティックス・アノニマス』についても、登場人物たちに対する岩崎なりの印象や分析を明かす。作品に向き合い、自身のパフォーマンスを追求する誠実な姿は必見だ。
ドラマ『50分間の恋人』（テレビ朝日系）に出演するなど俳優としても活躍する黒田光輝は、テーラードジャケットとデニムジャケットをレイヤードした、洗練された中にも抜け感のある装いで登場。『少年忍者』のメンバーとして活動していた頃から注目を集めてきたその端正なビジュアルとは裏腹に、インタビューでは思わず親近感を抱いてしまうような素顔が明らかになる。スキンケア方法や休日の過ごし方、大好きだというラーメンを満喫したエピソードまでたっぷり語る。もちろん、俳優業との向き合い方や、『50分間の恋人』で主演を務める先輩・伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）との共演を果たした撮影現場についての話題にも触れている。
そのほか、8人組ボーカル＆ダンスグループ・OCTPATH、9人組ダンスボーカルユニット・SUPER★DRAGONのジャン海渡と飯島颯、5人組ボーイズグループ・WILD BLUE、男女混合9人組グループ・ONE LOVE ONE HEARTの相原一心、久昌歩夢、洸瑛、笹原遼雅のメンズメンバー4人、LDH史上最大規模のオーディション「iCON Z 〜Dreams For Children〜」を経て結成された4人組ボーカル＆ラップグループ・WOLF HOWL HARMONY、俳優・百瀬拓実、松本怜生も登場する。
