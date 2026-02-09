懐かしくて思わず声出た♡見た目も可愛い100均キーホルダー
商品情報
商品名：キーホルダー（マルバツゲーム）
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480682495
昔懐かしいゲームのキーホルダーをダイソーで発見！
ダイソーって、キーホルダー売り場を見ているだけでつい長居しちゃいます。種類が本当に豊富で、ちょっと変わり種のゲーム系キーホルダーもよく見かけますよね。
今回も何気なくチェックしていたら、「また面白そうなの出てる…」と気になってしまったキーホルダーをゲットしてきました！それが、こちらの『キーホルダー（マルバツゲーム）』です。
手のひらサイズのキーホルダーで、見た目はとてもシンプル。でもよく見ると、誰もが一度は遊んだことのあるマルバツゲームが、そのまま小さくなったようなデザインになっています。
昔よく遊んだゲームが手軽に楽しめるということで、懐かしさがじわじわとこみあげてきます♡
盤面のパーツを指でくるくる回すだけで、マル・バツ・空白を簡単に切り替えられる仕組みになっています。
移動中や待ち時間の暇つぶしに◎簡単に遊べるのがいい！
紙やペンが不要なだけでなく、ルールも説明いらずなので、子どもから大人まで楽しめるのがGOOD。特別な準備がいらず、思い立った瞬間に始められる手軽さがあります。
電車での移動中や、遊園地のアトラクション待ちなど、時間をつぶしたい場面でさっと取り出せます。短時間でも区切りよく遊べるので、「ちょっとだけ」のつもりが、つい何回も勝負してしまいました！
指で回す操作もスムーズで、ストレスなく進められるのも嬉しいポイントです。
また、キーホルダーとしての完成度も高く、バッグにつけているだけでさりげないアクセントになります。
いかにもおもちゃ、という感じではないので、大人が持っていても違和感がありません。むしろ「それ何？」と話題になりやすく、コミュニケーションのきっかけにもなりそうです！
懐かしさと実用性を兼ね備えた、ちょっと珍しい100均アイテム。退屈な時間を楽しいひとときに変えてくれて、持っておくと重宝します。
気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。