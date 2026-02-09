100¶Ñ·ÏÎóÅ¹¤¬¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ªÀÞ¤êÊÖ¤»¤ë¤Î¤¬ÊØÍø¤¹¤®¤ë¡ªÍÌ¾¥á¡¼¥«¡¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§360ÅÙÀÞ¤êÊÖ¤»¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊA4¡¢BL¡Ë
²Á³Ê¡§¡ï330¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§W24cm¡ßD0.8cm¡ßH30.7cm
¥Ý¥±¥Ã¥È¿ô¡§18¥Ý¥±¥Ã¥È
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥×¥í¥À¥¯¥Ä
JAN¥³¡¼¥É¡§4550480901015
¤µ¤¹¤¬¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤Ê¤À¤±¤¢¤ë¡ª¥¹¥¿¥×¥í¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿Í¥½¨¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë
½ñÎà¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È¤¡¢ÉáÄÌ¤Î¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤À¤È´ù¤Î¾å¤Ç¹¤²¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Î¡¼¥È¤Î²£¤ËÃÖ¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤È¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢ÃÏÌ£¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤¦¾¯¤·½ÀÆð¤Ë»È¤¨¤Æ¡¢ºî¶È¤ÎÎ®¤ì¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Ä¤ÈÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥À¥¤¥½¡¼¤Î·ÏÎóÅ¹¡Ö¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥×¥í¥À¥¯¥Ä¡×¤ÇÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¡Ø360ÅÙÀÞ¤êÊÖ¤»¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊA4¡¢BL¡Ë¡Ù¡£²Á³Ê¤Ï330±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥×¥í¥À¥¯¥Ä¤È¡¢¤¢¤ÎÍÌ¾¤ÊÊ¸¶ñ¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥¥ó¥°¥¸¥à¡×¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Æ»î¤·¤Ë¹ØÆþ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª
Âç¤¤µ¤ÏW24cm¡ßD0.8cm¡ßH30.7cm¤Ç¡¢A4¥µ¥¤¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥±¥Ã¥È¿ô¤Ï18¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ç¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤ÍÆÎÌ¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÏÃÊº¹ÉÕ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë»Ø¤¬¥¹¥Ã¤ÈÆþ¤ë¤Î¤Ç¡¢½ñÎà¤Î½Ð¤·Æþ¤ì¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÀÞ¤êÊÖ¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤Î¤¬ÊØÍø¤¹¤®¤ë¡ª¾Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç»È¤¨¤Æ²÷Å¬¡ý
ÇØÉ½»æÉôÊ¬¤ÎÁÇºà¤¬°ìÈÌÅª¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È°ã¤Ã¤Æ½À¤é¤«¤¯¡¢ÀÞ¤ê¶Ê¤²¤é¤ì¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¡£
¾¦ÉÊÌ¾¤ÎÄÌ¤ê360ÅÙÀÞ¤êÊÖ¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿È¯ÁÛ¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÞ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç´ù¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤â¡¢¾¡¼ê¤ËÌá¤í¤¦¤È¤»¤º¡¢¥Ô¥¿¥Ã¤È°ÂÄê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë²÷Å¬¤Ç¤·¤¿¡£
¾Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢´ù¤¬¶¹¤¤¤È¤¤Ç¤â½ñÎà¤ò³ÎÇ§¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
È¾Ê¬¤ËÀÞ¤ì¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥Î¡¼¥È¤Î¤¹¤°²£¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÃÖ¤±¤ë¤Î¤âÊØÍø¤Ç¤·¤¿¡£
½ñÎà¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥á¥â¤ò¼è¤ëºî¶È¤¬¤È¤Æ¤â¤ä¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¤¤¤Á¤¤¤ÁÊÄ¤¸¤¿¤êÆ°¤«¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¼ê´Ö¤¬¸º¤ê¤Þ¤¹¡£
É½»æÁ´ÂÎ¤â¹Å¤¹¤®¤º¡¢·Ú¤¯¤·¤Ê¤ëÁÇºà¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤«¤µ¤Ð¤ê¤Ë¤¯¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
·Ú¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ý¤Á±¿¤ÓÍÑ¤È¤·¤Æ¤â»È¤¤¤ä¤¹¤½¤¦¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
330±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤È¤¤¤¦²Á³Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤ä¹©É×¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª½ñÎàÀ°Íý¤Ë¤¢¤ë¤ÈÄ½¤ë¡¢Í¥½¨¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥×¥í¥À¥¯¥Ä¤é¤·¤¤¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤À¤±¤É»È¤¤¼êÌÜÀþ¤Î¹©É×¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2026Ç¯1·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£