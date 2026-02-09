100均で売ってるなんて信じられん！ニトリで買ったら5000円はしそう…カスタムできる収納

ダイソーのインテリアコーナーで、100均のクオリティを遥かに超えた「アクセサリーBOX（スタッキング用）」を発見しました。330円（税込）という低価格ながら、しっかりとした作りで高級感たっぷり。別売りのパーツを重ねることで、自分好みのジュエリーケースに成長させることができます。家具店で揃えれば数千円はしそうな収納グッズを、詳しくレポートします。

商品情報

商品名：アクセサリーBOX（スタッキング用）

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：18.9cm×5.3cm×14.1cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480852201

330円とは思えない重厚感！ダイソーのスタッキングBOX

今回ご紹介するのは、ダイソーの「アクセサリーBOX（スタッキング用）」です。価格は330円とダイソーの中では高価格帯ですが、手に取ってみるとその納得の作りに驚かされます。

MDF材を用いた重厚感のあるデザインは、プラスチック製にはない落ち着いた雰囲気を醸し出し、出しっぱなしにしていてもインテリアとして立派に成立します。

つまみ金具は後から取り付けるタイプ。ネジを内側から穴にはめ込んで、ドライバーなどで固定します。

そして

550円で別売りされている「アクセサリーBOX（窓付）」とピタッと噛み合うように溝が設計されているため、重ねても安定感があります。

自分好みにレイアウト！別売りトレイとの組み合わせも可能

このボックス、中身は仕切りのないフリースペースになっています。そのまま大ぶりのバングルや時計を収納しても良いのですが、本領を発揮するのは110円で別売りされている「アクセサリートレイ」を組み合わせた時です。

ダイソーで販売されている110円のベロア調トレイが、このスタッキングBOXの中に気持ちいいほどシンデレラフィットします。

自分の持ち物に合わせてトレイを選んでセットすれば、まるで家具屋さんで売っているようなジュエリーケースが爆誕します。

リーズナブルに「一生モノ」級の収納を完成させる幸せ

ニトリやインテリアショップでこれだけの重厚感がある多段式のアクセサリー収納を揃えようとすると、5,000円前後は覚悟しなければなりません。しかし、ダイソーなら本体とトレイを複数揃えても驚くほどリーズナブルに完結します。

「100均だから」という妥協を一切感じさせない、美しさと実用性を兼ね備えた逸品。大切なアクセサリーを大切に、そして賢く収納したい方は、ぜひ店頭でその手触りと重厚感を確かめてみてください。

ダイソーの「アクセサリーBOX（スタッキング用）」は、圧倒的な高見え力と、自由自在なカスタマイズ性が魅力の収納グッズでした。お気に入りのアクセサリーが増えて収納に困っている方は、ぜひダイソーで理想の収納を作ってみてはいかがでしょうか？

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。