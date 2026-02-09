¸µNHK¡ÈÎáÏÂ¤Î¥¹¥¤¥«¥Ã¥×¡ÉÃÝÃæÃÎ²Ú¥¢¥Ê¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯¹Ô¤±¤¿½é·Ø¡¡º£Ç¯¤âËöµÈ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð
¥é¥¸¥ª²Æì¤ÎÃÝÃæÃÎ²Ú¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê44¡Ë¤¬8Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½é·Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
ÃÝÃæ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¡¡¤è¤¦¤ä¤¯¹Ô¤±¤¿½é·Øw¡¡º£Ç¯¤âËöµÈ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¤ª¤ß¤¯¤¸³Ý¤±¤Ë¤ª¤ß¤¯¤¸¤ò·ë¤ÖÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÃÙ¤Ã¤½¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤â¤«¤µ¤ó¤é¤·¤¤¡×¡Ö¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤ÇÄ¶²Ä°¦¤¤¤¤¤è¡×¡Ö·ë¤Ð¤ì¤ë¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡©¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹Åç¸©¸â»Ô½Ð¿È¤ÎÃÝÃæ¥¢¥Ê¤Ï¹Åç¹©ÂçÂ´¶È¸å¡¢ÀÄ¿¹Ä«ÆüÊüÁ÷¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢´ä¼êÄ«Æü¥Æ¥ì¥Ó¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢NHK²ÆìÊüÁ÷¶É¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢15Ç¯4·î¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ËÅ¾¸þ¡£17Ç¯10·î¤Ë¥é¥¸¥ª²Æì¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¡£15Ç¯¤Ë¤Ï¼Ì¿¿½¸¡ÖASAKARA TOMOKA¡×¤òÈ¯Çä¡£¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯11·î17ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ç¡¢¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Õ¤¯¤è¤«¤ÊÃ«´Ö¤òÈäÏª¤·¤¿¡È¥»¥¯¥·¡¼¡ÉÇò¥Ó¥¥Ë¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡ÖÎáÏÂ¤Î¥¹¥¤¥«¥Ã¥×¡×¤Î¸«½Ð¤·¤¬Ìö¤Ã¤¿¡£