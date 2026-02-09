2025Ç¯¤Î¼Â¼ÁÄÂ¶â Á°Ç¯Èæ1.3¡ó¸º¤Ç4Ç¯Ï¢Â³¥Þ¥¤¥Ê¥¹
¡¡µîÇ¯1Ç¯´Ö¤Î¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Ï¡¢¤ª¤È¤È¤·¤ÈÈæ¤Ù¤Æ1.3¡ó¸º¤ê¡¢4Ç¯Ï¢Â³¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µëÍ¿¤Ï5Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁý²Ã¤¹¤ë°ìÊý¡¢Êª²Á¤Î¹âÆ¤¬¤½¤ì¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¼Â¼ÁÄÂ¶â¤¬4Ç¯Ï¢Â³¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹
¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µîÇ¯1Ç¯´Ö¤ÎÊª²ÁÊÑÆ°¤Î±Æ¶Á¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Ï¤ª¤È¤È¤·¤ÈÈæ¤Ù¤Æ1.3¡ó¸º¤ê¡¢4Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ï«Æ¯¼Ô¤¬¼õ¤±¼è¤Ã¤¿´ðËÜµë¤ä»Ä¶ÈÂå¤Ê¤É¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¸½¶âµëÍ¿¤ÎÁí³Û¤Ï35Ëü5919±ß¤ÇÁ°¤ÎÇ¯¤ÈÈæ¤Ù2.3¡óÁý²Ã¤·¡¢5Ç¯Ï¢Â³¤Î¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤Ï¤½¤ì¤ò¾å²ó¤ë3.7¡óÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸üÏ«¾Ê¤Ï¡ÖµëÍ¿¤ÎÁí³Û¤Ï·øÄ´¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢¤½¤ì¤ò¾å²ó¤ëÊª²Á¤Î¹â¤¤¿¤Ó¤¬¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Êª²Á¤ÎÆ°¤¤ò°ú¤Â³¤Ãí»ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸üÏ«¾Ê¤¬Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿µîÇ¯12·î¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤Î¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Ï¡¢Á°¤ÎÇ¯¤ÎÆ±¤¸·î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ0.1¡ó¸º¤ê¡¢12¥«·îÏ¢Â³¤Ç¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë