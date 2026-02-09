22ºÐ£É¥«¥Ã¥×¥°¥é¥É¥ë¡¢¼Ì¿¿½¸½ÅÈÇ¤òÊó¹ð¡¡¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ç³«µÓ¥Ý¡¼¥º¡Ö¥¨¥í¤¹¤®¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¡×
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë»³ÅÄ¤¢¤¤¡Ê22¡Ë¤¬8Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼Ì¿¿½¸¤Î½ÅÈÇ¤òÊó¹ð¤·¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
»³ÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ1st¼Ì¿¿½¸¡ÖOhaa¡Ái¡×¤¬½ÅÈÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤±¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÆÏ¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ÇÊÒÉ¨¤òÎ©¤Æ¤¿³«µÓ¥Ý¡¼¥º¤Ç¥½¥Õ¥¡¤Ë²£¤Ë¤Ê¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥¨¥í¤¹¤®¡×¡Ö¤¤¤¤¥Ý¡¼¥º¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¡×¡Ö½ÅÈÇ·èÄê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÄ¶¥«¥ï¥¤¥¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»³ÅÄ¤Ï¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡ÖÎáÏÂ¤ÎÄ¶¿·À¸¡×¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤Ë·ã¿Ì¡ª¡¡I¥«¥Ã¥×¤ÎÄ¶¿·À±¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤ÏB90¡ÝW60¡ÝH90¥»¥ó¥Á¡£