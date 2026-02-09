RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

各地で今シーズン一番の冷え込み

今朝は昨日からの強い寒気と放射冷却で、熊本県内すべての観測地点で今シーズン一番の厳しい冷え込みとなりました。熊本市で氷点下5.6度まで下がり、5度を下回るのは3年ぶりです。県内で最も低かった阿蘇市乙姫では氷点下11.8度を記録し、氷点下11度以下となるのは10年ぶりのことです。その他、南小国町で氷点下10.8度、あさぎり町で氷点下10.3度など、各地でまさに凍えるような寒さとなりました。

今日は快晴、明日は下り坂

今日は1日を通して晴れの天気が続き、降水確率は各地で0%です。大陸から高気圧が進んで冬型の気圧配置が緩むため、日差しが十分に届くでしょう。最高気温は熊本市で9度、阿蘇市乙姫で6度、人吉市で10度の予想で、昨日よりは寒さが和らぎそうです。 しかし、明日は天気が下り坂です。午後は各地で雨が降り出し、水曜の未明から明け方にかけては雷を伴って雨が強まる所もあるでしょう。

今週末にかけて気温は急上昇

今週後半は気温がぐっと上がります。木曜と金曜はよく晴れる見込みです。日曜日の熊本市の最高気温は18度の予想です。今週前半の厳しい寒さから一転して、週末は3月並みの暖かさになりそうです。

明子のささやき 月曜の朝が寒い！？

今年の冬の寒さにはある特徴があります。それは「月曜日の朝に冷え込むパターンが多い」ということです。 今朝が今シーズン最低を記録しましたが、振り返れば1月12日の月曜日も熊本市で氷点下4度、その2週間後の26日も氷点下3.6度を記録しています。ちょうど2週間ごとに強い寒気が流れ込むサイクルが続いており、週末に寒気が入って月曜の朝に晴れることで、放射冷却が強まり一気に冷え込んでいるのです。

来週の後半にもまた寒気が入ってくる可能性があります。

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。