¡È¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤Î¥«¥È¥Ñ¥ó¡ÉÃ«ÊË¡¢¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡×¹õ¥É¥Ã¥ÈÊÁ¥Ó¥¥Ë¿åÃå¡ÖÄ¶¥»¥¯¥·¡¼¡×¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¥â¥Ç¥ë¤ÎÃ«ÊË¡Ê27¡Ë¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¿¥¤¤Ç²á¤´¤¹ÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ö²Æ¤ò´¶¤¸¤¿²á¤®¤Æ¥¿¥¤¤ËÍè¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÅþÃå¤·¤Æ¤«¤é¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Î¤Þ¤ÞÄ«¤«¤é´¥ÇÕ¤·¤Æ¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¼õ¤±¤Æ¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ¥×¡¼¥ë¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥¹¥ê¥Ã¥È¤ÎÆþ¤Ã¤¿Ãã¿§¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤ä¡¢²«¿§¤¤Æ©¤±´¶¤¢¤ë¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤òÃ¦¤®¡¢¹õ¤Î¥É¥Ã¥ÈÊÁ¤Ò¤â¥Ó¥¥Ë¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤ËºÂ¤Ã¤Æ¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ó¤ëµÓÀþÈþ¤ä¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÇØÃæ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãºÇ¹â¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤â¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¾Ð´é¤¬âÁ¤·¤¤¡×¡Ö¿å¶Ì¤Î¥Ó¥¥Ë¤Î¿åÃå¤¬¤¿¤Þ¤ó¤Ê¤¤¤Í¡Á¡×¡Ö¥¿¥¤¥ë¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¡×¡ÖNICE¥Ü¥Ç¥£¡×¡Ö¥Á¥é¥Ã¤È¸«¤¨¤ëÂÀ¤â¤â¤¬Ä¶¥»¥¯¥·¡¼¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ã«¤Ï´ä¼ê¸©½Ð¿È¡£¿·³ãÂç¶µ°é³ØÉô¤òÂ´¶È¤·¡¢Ãæ¹â¤Î¼Ò²ñ²Ê¶µ°÷ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£170¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤Ç¾®³ØÀ¸¤«¤éÂç³Ø¤Þ¤Ç¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò·Ð¸³¡£¸µOL¤Ç¡¢25Ç¯1·î¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÌö¤¹¤ë²ÃÆ£°½»Ò¥¢¥Ê¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢»¨»ï¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤Î¥«¥È¥Ñ¥ó¡×¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£