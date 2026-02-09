61ºÐ¡¦¶áÆ£¿¿É§¡¢18ºÐÄ¹ÃË¤È¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¡ÖÌµ»ö¤Ë°ì½ï¤Ë¥´¡¼¥ë¡×¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¿Æ»Ò¡×
²Î¼ê¤Î¶áÆ£¿¿É§¡Ê61¡Ë¤¬8Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£18ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤È¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¶áÆ£¤Ï¡ÖÀè½µ¡¢Â©»Ò¤È¸ý·§Ìî¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï9Ç¯¤Ö¤ê¡¢Â©»Ò¤Ï½é¥Þ¥é¥½¥ó¡£61ºÐ¡¢¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ä¤Ê¤ó¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö½éÄ©Àï¤ÎÂ©»Ò¤Ï30km²á¤®¤«¤éÂ¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢¥é¥¹¥È10km¤Ï¡ØÁö¤ë¢ªÊâ¤¯¡Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¡£¤Ç¤âÉáÃÊ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ìµ»ö¤Ë°ì½ï¤Ë¥´¡¼¥ë¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖËÍ¼«¿È¤â¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñ¤ò¼çºÅ¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ç¤¹¤¬¡¢²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç²ñ¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Öº£Æü¡¢Àã¤Ç¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñ¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¤äÁª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»×¤¦¤È¡¢¶»¤¬ÄË¤ß¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¡¢¤¼¤Ò¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¤Ã¤È¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¡¢¼¡¤âÁö¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¤ÈÁö¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤·¤¢¤ï¤»¥Þ¥Ã¥Á¡×¡ÖÂ©»Ò¤ÈÁö¤í¤¦¤È¤¹¤ë¥Þ¥Ã¥Á¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ªÉã¤µ¤óÁ¢¤Þ¤·¤¤¤Ê¤¡¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¿Æ»ÒºÇ¹â¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ»Ñ¤âµ®½Å¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¿Æ»Ò¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¶áÆ£¤Ï94Ç¯¤Ë°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¡£07Ç¯10·î¤ËÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£