¡¡JRA¤Ï¡¢ÀÑÀã¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê2·î9Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿µþÅÔ¶¥ÇÏ¤Î³«ºÅ¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±³«ºÅ¤ÏÅö½é2·î8Æü¤Ë¼Â»ÜÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹ßÀã¤Î¤¿¤á9Æü¤Ë½ç±ä¡£¤µ¤é¤Ë¹ßÀã¤Î±Æ¶Á¤¬Â³¤¤¤¿¤³¤È¤«¤éºÆ¤ÓÃæ»ß¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¹ßÀã¤ÇÅìµþ¡¦µþÅÔ¶¥ÇÏ¤¬Ãæ»ß¡ÄÂåÂØ³«ºÅ¤Ï9ÆüµþÅÔ¡¦10ÆüÅìµþÂåÂØ¶¥ÇÏ¤Ï2·î10Æü¤Ë¼Â»ÜÍ½Äê
¡¡Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿µþÅÔ¶¥ÇÏ¤ÎÂåÂØ³«ºÅ¤Ï2·î10Æü¤Ë¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¡¢½ÐÇÏÅêÉ¼¤Ï¤ä¤êÄ¾¤µ¤º¡¢9ÆüÊ¬¤Î½ÐÇÏÉ½¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢9ÆüÉÕ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤ª¤è¤Ó¶¥ÇÏ¿·Ê¹¤Ï°ú¤Â³¤»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2·î10Æü¤ÎµþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥Ñ¥¹¤ÎÆü¤È¤Ê¤ê¡¢Æþ¾ìÎÁ¤ÏÌµÎÁ¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢2·î9ÆüÊ¬¤ÎµþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì»ØÄêÀÊ¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼è¾Ã°·¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢ÊÖ¶âÂÐ±þ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£