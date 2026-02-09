´ØÅìÃÏÊý¤Ï9Æü¤â¿¿ÅßÊÂ¤ß¤Î´¨¤µÂ³¤¯¡¡15Æü¤ÏÅìµþ¤Ç18¡îÍ½ÁÛ¡¡½ÕËÜÈÖ¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ë
º£Æü9Æü(·î)¤Î´ØÅìÃÏÊý¤Ï¡¢À²¤ì¤Æµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤À¿¿ÅßÊÂ¤ß¤Î´¨¤µ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÌÀ¸åÆü11Æü(½Ë¡¦·ú¹ñµÇ°¤ÎÆü)¤Ï¹¤¯±«¡£¤½¤Î¸å¡¢15Æü(Æü)¤Ë¤«¤±¤Æµ¤²¹¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£15Æü(Æü)¤ÏÅìµþ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï18¡î¤È¡¢4·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤Î½ÕËÜÈÖ¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º£Ä«¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó°ìÈÖ¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤Ë¡¡ÆüÃæ¤Ïµ¤²¹¥¢¥Ã¥×¤Ç¤â´¨¤¤
´ØÅìÃÏÊý¤Ï¡¢º£Æü9Æü(·î)¤ÎÄ«¤ÏÎä¤¨¹þ¤ß¤¬¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä«¤ÎºÇÄãµ¤²¹(¸áÁ°9»þ¤Þ¤Ç)¤Ï¡¢Åìµþ¤ÏÉ¹ÅÀ²¼3.2¡î¡¢ÀéÍÕ¤ÏÉ¹ÅÀ²¼1.8¡î¡¢²£ÉÍ¤ÏÉ¹ÅÀ²¼3.4¡î¡¢·§Ã«¤ÏÉ¹ÅÀ²¼6.1¡î¡¢±§ÅÔµÜ¤ÏÉ¹ÅÀ²¼6.8¡î¤ò´ÑÂ¬¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤âº£¥·¡¼¥º¥ó°ìÈÖ¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºòÆü8Æü(Æü)¤Ï¡¢Åìµþ¤Ç¤ÏºÇÂçÀÑÀã5¥»¥ó¥Á¤ò´ÑÂ¬¤·¡¢º£Ä«9Æü(·î)¸áÁ°9»þ¸½ºß¤âÅìµþ¤Ï1¥»¥ó¥Á¤ÎÀÑÀã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ»Ï©¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÀã¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Ï©ÌÌ¤¬Åà·ë¤·¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ï©ÌÌ¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¼Ö¤ä¼«Å¾¼Ö¤Î±¿Å¾¡¢Êâ¹Ô¤ÎºÝ¤Ï½½Ê¬¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
11Æü(·ú¹ñµÇ°¤ÎÆü)¤Ï¹¤¯±«¡¡±«É÷¶¯¤Þ¤ë»þ´Ö¤â
ÌÀÆü10Æü(²Ð)¤â¤ª¤ª¤à¤ÍÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌÉô¤ÏÃë²á¤®¤«¤éÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ±À¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Å·µ¤¤ÎÊø¤ì¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£±è´ßÉô¤Ç¤ÏÆî´ó¤ê¤ÎÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢Åìµþ¤Ï12¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯10¡î¤òÄ¶¤¨¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
ÌÀ¸åÆü11Æü(½Ë¡¦·ú¹ñµÇ°¤ÎÆü)¤Ï¡¢Äãµ¤°µ¤¬È¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éËÜ½£¤ÎÆî´ß¤«¤é⽇ËÜ¤ÎÅì¤Ø¿Ê¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£´ØÅìÃÏÊý¤Ï¹¤¯±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£±«¤äÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ë»þ´ÖÂÓ¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª½Ð¤«¤±¤ÎºÝ¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
15Æü(Æü)¤ÎÅìµþ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï17¡î¡¡4·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ë
ÌÀ¸åÆü11Æü(½Ë¡¦·ú¹ñµÇ°¤ÎÆü)¤Î¸å¡¢12Æü(ÌÚ)¤«¤é15Æü(Æü)¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÏ¢ÆüÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½µËö¤Ë¤«¤±¤Æµ¤²¹¤¬¤°¤ó¤°¤ó¾å¤¬¤ê¡¢Åìµþ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï14Æü(ÅÚ)¤Ï15¡î¡¢15Æü(Æü)¤Ï18¡î¤È4·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºòÆü8Æü(Æü)¤ÎÅìµþ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï2¡î¤È¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó°ìÈÖ¤Î´¨¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì½µ´Ö¤Ç¿¿Åß¤Î´¨¤µ¤«¤é°ìµ¤¤Ë½ÕËÜÈÖ¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀè°ì½µ´Ö¤Çµ¤²¹¤¬¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤äÉþÁõ¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ØÅìÃÏÊý¤Ï¤Þ¤â¤Ê¤¯²ÖÊ´¥·¡¼¥º¥ó¤Ø
¤Þ¤¿ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¤Ï¡¢´û¤Ë¤ï¤º¤«¤Ê²ÖÊ´¤¬Èô¤Ó»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë½ê¤â¤¢¤ê¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯´ØÅìÃÏÊý¤Ï²ÖÊ´¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀè¡¢ÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¡¢²ÖÊ´¤âËÜ³ÊÅª¤ËÈô¤Ó»Ï¤á¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£±«¾å¤¬¤ê¤ÇÀ²¤ì¤Æµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ëÆü¤äÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ëÆü¤Ê¤É¤ÏÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£²ÖÊ´¾É¤ÎÊý¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤ä´ã¶À¤Ê¤É¤ÇËüÁ´¤ÎÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£