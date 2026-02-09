Åì¾Ú¡¢°ì»þ3Àé±ß¹â¤ÇºÇ¹âÃÍ¹¹¿·¡¡¼«Ì±°µ¾¡¤ÇÀÑ¶ËºâÀ¯´üÂÔ
¡¡½µÌÀ¤±9Æü¸áÁ°¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¤Û¤ÜÁ´ÌÌ¹â¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¤¬ÂçÉý¤ËÂ³¿¤·¤¿¡£°ì»þ3Àé±ßÄ¶¾å¾º¤·¤Æ½é¤á¤Æ5Ëü7000±ß¤òÆÍÇË¤·¡¢¼è°ú»þ´ÖÃæ¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤¬½°±¡Áª¤Ç°µ¾¡¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ë¤è¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯À¯ºö¤Ë´üÂÔ¤·¤¿Çã¤¤ÃíÊ¸¤¬Í¥Àª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£SMBCÆü¶½¾Ú·ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼è°ú»þ´ÖÃæ¤È¤·¤Æ¤Ï²áµî2ÈÖÌÜ¤Î¾å¤²Éý¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¸áÁ°10»þ¸½ºß¤ÏÁ°½µËö½ªÃÍÈæ2761±ß50Á¬¡Ê5.1¡ó¡Ë¹â¤Î5Ëü7015±ß18Á¬¡£Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡ÊTOPIX¡Ë¤â¼è°ú»þ´ÖÃæ¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¡¢100.45¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î3799.45¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£