大河ドラマ『豊臣兄弟！』に出演する「好きな女性俳優」ランキング！ 「浜辺美波」を超える1位は？
All About ニュース編集部は2026年1月13〜14日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「大河ドラマ『豊臣兄弟！』」に関するアンケート調査を実施しました。
NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、天下人の弟・豊臣秀長が主人公の作品で仲野太賀さんが主演を担当。数多くの人気俳優が出演していますが、今回は「女性俳優」を対象としたランキングを作成しました。
それでは、「『豊臣兄弟！』に出演する好きな女性俳優」ランキングの結果を見ていきましょう。
【6位までの全ランキング結果を見る】
2位には浜辺美波さんが選ばれました。浜辺さんは、豊臣秀吉の正妻・寧々を担当しています。
2026年2月6日には主演映画『ほどなく、お別れです』が公開されるなど、若手女性俳優として大人気の浜辺さん。『豊臣兄弟！』でも重要な役を務め、演技が注目されています。
浜辺さんが演じる寧々は、秀吉とともに庶民から天下人へと昇りつめた“戦国のファーストレディ”。負けず嫌いな性格の寧々が浜辺さんのビジュアルにピッタリで、ハマり役として愛されています。
回答者からは、「見ていて自然で親しみやすい雰囲気があり、どんな役でも素直に入り込めるところが好きです」（40代男性／愛知県）、「かわいらしいが、しっかり者の雰囲気でピッタリだと思う」（50代女性／埼玉県）、「演技も素敵だが、天然さんみたいなあどけなさもあるから」（30代男性／鳥取県）などの意見が寄せられました。
1位に選ばれたのは宮崎あおいさんでした。宮崎さんは、織田信長の妹・市を演じています。
これまで、数多くの名作に出演し、男女問わず人気が高い宮崎さん。大河ドラマへの出演は3度目となり、今回は主演を務めた大ヒット作『篤姫』以来の18年ぶりとなります。信長を演じる小栗旬さんとは約24年ぶりの共演ですが、抜群のコンビネーションを披露。清楚（せいそ）な着物姿もかわいいと評判で、作品を盛り上げる存在になりそうです。
回答者からは、「年齢を感じさせないくらいずっとかわいい」（40代女性／東京都）、「役柄ごとに演じ分ける演技力があり、ドラマや映画を盛り上げてくれるから」（50代男性／大阪府）、「透明感と雰囲気、佇まいが素敵だと思います」（30代女性／兵庫県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、天下人の弟・豊臣秀長が主人公の作品で仲野太賀さんが主演を担当。数多くの人気俳優が出演していますが、今回は「女性俳優」を対象としたランキングを作成しました。
それでは、「『豊臣兄弟！』に出演する好きな女性俳優」ランキングの結果を見ていきましょう。
2位：浜辺美波（寧々）／91票
2位には浜辺美波さんが選ばれました。浜辺さんは、豊臣秀吉の正妻・寧々を担当しています。
2026年2月6日には主演映画『ほどなく、お別れです』が公開されるなど、若手女性俳優として大人気の浜辺さん。『豊臣兄弟！』でも重要な役を務め、演技が注目されています。
浜辺さんが演じる寧々は、秀吉とともに庶民から天下人へと昇りつめた“戦国のファーストレディ”。負けず嫌いな性格の寧々が浜辺さんのビジュアルにピッタリで、ハマり役として愛されています。
回答者からは、「見ていて自然で親しみやすい雰囲気があり、どんな役でも素直に入り込めるところが好きです」（40代男性／愛知県）、「かわいらしいが、しっかり者の雰囲気でピッタリだと思う」（50代女性／埼玉県）、「演技も素敵だが、天然さんみたいなあどけなさもあるから」（30代男性／鳥取県）などの意見が寄せられました。
1位：宮崎あおい ※崎はたつさき（市）／104票
1位に選ばれたのは宮崎あおいさんでした。宮崎さんは、織田信長の妹・市を演じています。
これまで、数多くの名作に出演し、男女問わず人気が高い宮崎さん。大河ドラマへの出演は3度目となり、今回は主演を務めた大ヒット作『篤姫』以来の18年ぶりとなります。信長を演じる小栗旬さんとは約24年ぶりの共演ですが、抜群のコンビネーションを披露。清楚（せいそ）な着物姿もかわいいと評判で、作品を盛り上げる存在になりそうです。
回答者からは、「年齢を感じさせないくらいずっとかわいい」（40代女性／東京都）、「役柄ごとに演じ分ける演技力があり、ドラマや映画を盛り上げてくれるから」（50代男性／大阪府）、「透明感と雰囲気、佇まいが素敵だと思います」（30代女性／兵庫県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)