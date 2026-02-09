ミラノ・コルティナオリンピックは８日、各地で競技が行われた。

８日に行われたアルペンスキー女子滑降で、リンゼイ・ボン（米）が途中棄権でレースを終えた。

「何が起ころうと私はすでに勝者」

スタートしてからわずか１０秒あまり。バランスを崩して転倒し、雪にまみれたボンの姿が会場のモニターに映し出されると観客の歓声が悲鳴に変わった。

４１歳で迎えた５度目の五輪。２００２年ソルトレークシティー大会に１７歳で初出場し、滑降では１０年バンクーバー大会で金メダル、１８年平昌（ピョンチャン）大会でも銅。膝のけがなどを理由に１９年に引退したが、２４年１１月に現役復帰を表明した。

ところが誰もが認める英雄に開幕直前、悪夢が待っていた。１月末のワールドカップのレースで転倒し、左膝の前十字靱帯断裂などの重傷を負った。それでも五輪開幕前の今月３日に練習に復帰すると、奇跡的に本番に間に合わせた。本番を迎える前、ＳＮＳで自らの思いを書きつづった。「スキーがただ好きだから。明日は最後の五輪の滑降に臨みます。良い結果は約束できないけれど、全てを捧げることは約束します」

結果は残酷だった。それでも緊急搬送のヘリコプターで上空を通過するボンに対して観客から拍手が起きた。米国の競技団体は「ボンの容体は安定しており、適切な治療を受けている」と声明を出した。ボンはレース前、「何が起ころうと、私はすでに勝者です」とも記していた。メダルには届かずとも、決して諦めずに競技に真剣に向き合う姿は多くの人の心に残るに違いない。（浜口真実）