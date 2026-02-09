¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Ö¥ì¥ó¡ÙS.H.Figuarts¤Ë¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Ö¥ì¥ó¡×¤¬ÅÐ¾ì¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤ ½Õº×¤ê¡Û
¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Ö¥ì¥ó¡Ù¤è¤ê¡Ö¡ÚÃêÁªÈÎÇä¡ÛS.H.Figuarts ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Ö¥ì¥ó¡×(6,600±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ2026Ç¯2·î12Æü(ÌÚ)16»þ¡Á2·î24Æü(²Ð)23»þ¤Î´ü´Ö¡¢ÃêÁªÈÎÇä¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢2026Ç¯2·î25Æü(¿å)ÅöÁªÈ¯É½¡¢2026Ç¯3·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯3·îÈ¯Á÷Í½Äê¡Ö¡ÚÃêÁªÈÎÇä¡ÛS.H.Figuarts ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Ö¥ì¥ó¡×(6,600±ß)
¤ï¤¿¤¯¤·²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Ã¡ª¡ª
¤Þ¤µ¤«¤ÎÈ¯É½¤«¤é¡¢¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Ö¥ì¥ó¡×¤¬S.H.Figuarts¤ËÅÐ¾ì¡£
¥Ö¥ì¥ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤È¤â¤¤¤¨¤ë´ã¶À·¿¤ÎÉð´ï¤Þ¤Ç¤â¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
(C)ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦Åì±Ç
