¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼ ÎáÏÂ ¥¶¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡ÙS.H.Figuarts¤Ë¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼1·¿ ¥í¥Ã¥¥ó¥°¥Û¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤¬ÅÐ¾ì¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤ ½Õº×¤ê¡Û
¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼ ÎáÏÂ ¥¶¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤è¤ê¡Ö¡ÚÃêÁªÈÎÇä¡ÛS.H.Figuarts ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼1·¿ ¥í¥Ã¥¥ó¥°¥Û¥Ã¥Ñ¡¼¡×(6,600±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ2026Ç¯2·î12Æü(ÌÚ)16»þ¡Á2·î24Æü(²Ð)23»þ¤Î´ü´Ö¡¢ÃêÁªÈÎÇä¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢2026Ç¯2·î25Æü(¿å)ÅöÁªÈ¯É½¡¢2026Ç¯3·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯3·îÈ¯Á÷Í½Äê¡Ö¡ÚÃêÁªÈÎÇä¡ÛS.H.Figuarts ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼1·¿¥í¥Ã¥¥ó¥°¥Û¥Ã¥Ñ¡¼¡×(6,600±ß)
¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼ ÎáÏÂ ¥¶¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ë¤Æ¼ç¿Í¸ø¡¦°¿¿Í¤ÎÉã¡¢ÈôÅÅÂ¶Íº¤¬ÊÑ¿È¤·¤¿¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼1·¿ ¥í¥Ã¥¥ó¥°¥Û¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤¬S.H.Figuarts¤ËÅÐ¾ì¡£
·àÃæ¤ÎÇ÷ÎÏ¤òºÆ¸½¤·¤¿¥Þ¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÊ£´ã¤ÎÃ¸¤¤¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤òÅÉÁõ¤Ç¡¢Á´¿È¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿Á¯¤ä¤«¤Ê¿§Ì£¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¤òÀ®·Á¿§¤ÇÉ½¸½¤·¡¢°¿¿Í¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿°ÎÂç¤Ê²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Î»Ñ¤¬Ãé¼Â¤ËÎ©ÂÎ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦ADK EM¡¦Åì±Ç
¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼ ÎáÏÂ ¥¶¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ë¤Æ¼ç¿Í¸ø¡¦°¿¿Í¤ÎÉã¡¢ÈôÅÅÂ¶Íº¤¬ÊÑ¿È¤·¤¿¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼1·¿ ¥í¥Ã¥¥ó¥°¥Û¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤¬S.H.Figuarts¤ËÅÐ¾ì¡£
·àÃæ¤ÎÇ÷ÎÏ¤òºÆ¸½¤·¤¿¥Þ¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÊ£´ã¤ÎÃ¸¤¤¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤òÅÉÁõ¤Ç¡¢Á´¿È¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿Á¯¤ä¤«¤Ê¿§Ì£¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¤òÀ®·Á¿§¤ÇÉ½¸½¤·¡¢°¿¿Í¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿°ÎÂç¤Ê²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Î»Ñ¤¬Ãé¼Â¤ËÎ©ÂÎ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦ADK EM¡¦Åì±Ç