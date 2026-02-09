¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Ó¥ë¥É¡Ù²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Ó¥ë¥ÉÀìÍÑ¥Ð¥¤¥¯¡Ö¥Þ¥·¥ó¥Ó¥ë¥À¡¼¡×¤¬S.H.Figuarts¤ËÅÐ¾ì¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤ ½Õº×¤ê¡Û
¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Ó¥ë¥É¡Ù¤è¤ê¡Ö¡ÚÃêÁªÈÎÇä¡ÛS.H.Figuarts ¥Þ¥·¥ó¥Ó¥ë¥À¡¼¡õ¥Ñ¡¼¥Ä¥»¥Ã¥È¡×(5,500±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ2026Ç¯2·î12Æü(ÌÚ)16»þ¡Á2·î24Æü(²Ð)23»þ¤Î´ü´Ö¡¢ÃêÁªÈÎÇä¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢2026Ç¯2·î25Æü(¿å)ÅöÁªÈ¯É½¡¢2026Ç¯3·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯3·îÈ¯Á÷Í½Äê¡Ö¡ÚÃêÁªÈÎÇä¡ÛS.H.Figuarts ¥Þ¥·¥ó¥Ó¥ë¥À¡¼¡õ¥Ñ¡¼¥Ä¥»¥Ã¥È¡×(5,500±ß)
²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Ó¥ë¥É¤ÎÀìÍÑ¥Ð¥¤¥¯¡Ö¥Þ¥·¥ó¥Ó¥ë¥À¡¼¡×¤¬S.H.Figuarts¤ËÅÐ¾ì¡£
¥Ó¥ë¥É¤Î»ÈÍÑ¤¹¤ëÉð´ï¡Ö¥É¥ê¥ë¥¯¥é¥Ã¥·¥ã¡¼¡×¤¬¡¢·õ¤È½Æº¹¤·ÂØ¤¨¼°¤ÇÉÕÂ°¡£ÊÑ·ÁÁ°¤Î¥Ó¥ë¥É¥Õ¥©¥ó¤Þ¤ÇÉÕ¤¤¤¿¹ë²Ú¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)2017 ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦ADK¡¦Åì±Ç
