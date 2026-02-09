¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ª¡¼¥º¡Ù¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¤Ë¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ª¡¼¥º ¥¿¥¸¥ã¥É¥ë¥³¥ó¥Ü¥¨¥¿¥Ë¥Æ¥£¡×¤¬ÅÐ¾ì¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤ ½Õº×¤ê¡Û
¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ª¡¼¥º 10th Éü³è¤Î¥³¥¢¥á¥À¥ë¡Ù¤è¤ê¡Ö¡ÚÃêÁªÈÎÇä¡ÛS.H.Figuarts(¿¿¹üÄ¦À½Ë¡) ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ª¡¼¥º ¥¿¥¸¥ã¥É¥ë¥³¥ó¥Ü¥¨¥¿¥Ë¥Æ¥£¡×(9,900±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ2026Ç¯2·î12Æü(ÌÚ)16»þ¡Á2·î24Æü(²Ð)23»þ¤Î´ü´Ö¡¢ÃêÁªÈÎÇä¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢2026Ç¯2·î25Æü(¿å)ÅöÁªÈ¯É½¡¢2026Ç¯3·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯3·îÈ¯Á÷Í½Äê¡Ö¡ÚÃêÁªÈÎÇä¡ÛS.H.Figuarts(¿¿¹üÄ¦À½Ë¡) ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ª¡¼¥º ¥¿¥¸¥ã¥É¥ë¥³¥ó¥Ü¥¨¥¿¥Ë¥Æ¥£¡×(9,900±ß)
¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ª¡¼¥º 10th Éü³è¤Î¥³¥¢¥á¥À¥ë¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ª¡¼¥º ¥¿¥¸¥ã¥É¥ë¥³¥ó¥Ü¥¨¥¿¥Ë¥Æ¥£¡×¤¬¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÎ©ÂÎ²½¡£
ÇØÌÌ¤Î¿·¤¿¤Ê±©¥Ñ¡¼¥Ä¤Ë¤Ï¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥óºÌ¿§¤òÍÑ¤¤¤ÆÈþÎï¤Ê¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤òºÆ¸½¡£¤Þ¤¿¡¢¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ª¡¼¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¶¦ÄÌ¤Î¥³¥ó¥Ü¥Á¥§¥ó¥¸¥®¥ß¥Ã¥¯¤òÅëºÜ¤·¡¢Æ±¥·¥ê¡¼¥ºÂ¾¾¦ÉÊ¤È¤Î¥³¥ó¥Ü¥Á¥§¥ó¥¸Í·¤Ó¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦Åì±Ç
¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ª¡¼¥º 10th Éü³è¤Î¥³¥¢¥á¥À¥ë¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ª¡¼¥º ¥¿¥¸¥ã¥É¥ë¥³¥ó¥Ü¥¨¥¿¥Ë¥Æ¥£¡×¤¬¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÎ©ÂÎ²½¡£
ÇØÌÌ¤Î¿·¤¿¤Ê±©¥Ñ¡¼¥Ä¤Ë¤Ï¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥óºÌ¿§¤òÍÑ¤¤¤ÆÈþÎï¤Ê¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤òºÆ¸½¡£¤Þ¤¿¡¢¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ª¡¼¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¶¦ÄÌ¤Î¥³¥ó¥Ü¥Á¥§¥ó¥¸¥®¥ß¥Ã¥¯¤òÅëºÜ¤·¡¢Æ±¥·¥ê¡¼¥ºÂ¾¾¦ÉÊ¤È¤Î¥³¥ó¥Ü¥Á¥§¥ó¥¸Í·¤Ó¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦Åì±Ç