¡Ú¸ÞÎØ¡Ûº´Æ£½Ù¡Ö¥Ð¥È¥ó¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¡×¡¡ÆüËÜÃÄÂÎ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¡¡ÎÞ¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ä
¢¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡¡¢¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¡ÃÄÂÎ¡Ê£¸Æü¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¡Ë
¡¡ÆüËÜ¤Ï£²Ï¢ÇÆ¤·¤¿ÊÆ¹ñ¤ÈºÇ¸å¤Þ¤Ç¶¥¤ê¹ç¤¤¡¢£²Âç²ñÏ¢Â³¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥È¥Ã¥×¤ËÊÂ¤ó¤Ç·Þ¤¨¤¿ºÇ½ª¼ïÌÜ¤ÎÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼¤Ç¡¢¸ÞÎØ½é½Ð¾ì¤Îº´Æ£½Ù¡Ê¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦ÌÀÂç¡Ë¤¬¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Î£±£¹£´¡¦£¸£¶ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£À¤³¦²¦¼Ô¤Î¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤º£²°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç·òÆ®¤Î³ê¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥Ú¥¢¤Î»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡¢½÷»Ò¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¤¬¤È¤â¤Ë£±°Ì¡£ÊÆ¹ñ¤ÈÆ±ÅÀ¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Îº´Æ£¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ËÁÆ¬¤Î¥ë¥Ã¥Ä¤Ç£´¡¦£±£±ÅÀ¤Î½ÐÍè±É¤¨¤ò°ú¤½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢£²¼ïÎà£³ËÜ¤Î£´²óÅ¾¤òÁ¯¤ä¤«¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡ÖÀµÄ¾¡¢¥¤¥ê¥¢Áª¼ê¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð°ìÈÖ´ò¤·¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¼¡¸µ¤â°ã¤¦Áª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÄÉ¤¤¤Ä¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤Ç±éµ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡£Ä¾Á°¤Þ¤Ç£´²óÅ¾¥Õ¥ê¥Ã¥×¤ÎÅêÆþ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¥ë¥Ã¥Ä¤ò¹ß¤ê¤Æ¤«¤é¡¢ÉáÃÊÄÌ¤ê¤Î¹½À®¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Þ¤È¤á¤è¤¦¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢ÉáÃÊÄÌ¤ê´èÄ¥¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÀÅÀ¤¬½Ð¤Æ¶ä¥á¥À¥ë¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¹æµã¤·¤¿¡£¡Ö£±°Ì¤ò¼è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦²ù¤·¤µ¤¬¤¹¤´¤¤¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÎÞ¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ÏºÇÂç¸Â¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£´¶Æ°¤ò¸Æ¤Öµ¤Ç÷¤¢¤Õ¤ì¤ë³ê¤ê¤À¤Ã¤¿¡£Ãç´Ö¤¿¤Á¤«¤é¡Ö¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Ú¥¢¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¡ÊºäËÜ¡Ë²Ö¿¥¤Á¤ã¤ó¤È¡¢ÎÉ¤¤¥Ð¥È¥ó¤¬ËÜÅö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¥Ð¥È¥ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡¢ºÇ¸å¤ËÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ÆÏ¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸À¤Ã¤¿¡£