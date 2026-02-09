水晶玉子のプレミアムうさぎ占い 2月9日〜15日の運勢
大人気のレジェンド占い師・水晶玉子先生が占う「プレミアムうさぎ占い」。各うさぎの今週の運勢はこちら。日々のくらしを楽しく生きるためのヒントにしてみてくださいね。
⾃分のうさぎタイプを知る
誇り高くマイペースライオンうさぎの今週の運勢“流行もの”が運気を活性化。
おしゃれも楽しんで
ファッション、メイク、グルメ、エンタメ、スポットなどの流行に触れると、運気が活気づきます。バーゲンのチェックも吉。お気に入りのアイテムに出会える予感。ただし、11日は勢いで大きな買い物をしないこと。14日のおしゃれは素敵なチャンスを引き寄せるカギに。
顔と首のまわりにたてがみのように長い毛を持つライオンうさぎタイプのあなたは、その名前のとおり誇り高くマイペースな性格。ふだんはおだやかでまじめ。曲がったことが大嫌い。自分の決めたことはどこまでも忠実に守り、理想に向かって着実に進んでいきます。ただ器用ではないので、一度、自分のテリトリーを決めると、そこからあまり外に出ていきたがらない傾向も。突発的な出来事や変化にはやや弱く、慣れるのには時間がかかります。
柔軟でフレンドリーロップイヤーの今週の運勢サポート役にツキあり。
成長や好機につながる
責任のある仕事、少し荷の重いポジションがあなたを成長させます。特にチームの調整役や後輩のフォローなど、裏側で支える役目が思わぬチャンスを運んでくれるでしょう。特に15日の頼まれごとは、可能な範囲で引き受けて。ロップイヤーの基本性格
垂れた長い耳に平面的な顔がチャームポイントのロップイヤーは、おだやかで人懐こい性格。そんなロップイヤータイプのあなたもやさしくフレンドリーでコミュニケーション能力が高め。柔軟性があって、いろいろな人と連帯・協力することができ、どんな環境にもそれなりに慣れて、みんなのよき友人、まとめ役にもなれる人です。でも少し寂しがりなのでだれかを頼りすぎたり、影響を受けすぎると人間関係のゴタゴタに巻き込まれやすくなります。
親切・明るい・わかりやすいアンゴラうさぎの今週の運勢にぎやかな運気がめぐる上昇期。
仲間とレジャーを満喫！
レジャー運が上昇中。仲間と初めての体験をしたり、遠出を楽しんだりして。話題のスポットも新鮮な刺激を与えてくれます。ただし、13日の軽い気持ちで言ったことや、勢いで交わした約束は、後日トラブルになる恐れもあるので言葉選びは慎重に。アンゴラうさぎの基本性格
モフモフの長い毛が少し大きめの体をおおっているアンゴラうさぎタイプのあなたは、見た目どおりの心温かく、親切で明るい人柄です。時折、暑苦しい印象も与えますが、あなた自身はいつも自然体で何より自分らしく生きることを大切にしています。そのため楽しくないことでは能力を発揮できず、いやなことは自分流にアレンジしてしまいます。隠しているつもりでも心の中はすぐに表情に出てしまう、わかりやすい正直な性格でもあります。
独自の着眼点が光るウーリーうさぎの今週の運勢慌てずじっくり。
お金に関することの再検討も吉
“こまやかさ”がチャンスを増やします。うまく進んでいることも、あえて立ち止まって見直すと意外な発見が。特に保険や通信プランなどの固定費、資産運用の再検討は◎。14日は、10分前行動を心がけると運気が安定。ウーリーうさぎの基本性格
小さな体がウーリー＝ウール（羊毛）のようなモフモフの毛におおわれているウーリーうさぎ（ジャージーウーリー）はおだやかで少し控えめな性格といわれます。そんなウーリーうさぎタイプのあなたは、感受性が鋭く、ふだんはもの静かに見えても、好き嫌いが激しく、個性も強め。人があまり気がつかないことに着目して、それを独自に深めていくような力を秘めています。何かのきっかけがあると、大胆で予測不能なジャンプを見せて周囲を驚かせたりします。
包容力抜群な人気者フレミッシュジャイアントの今週の運勢力を抜いてリラックス。
悩んだらだれかを頼って
「なんとかなる」がラッキーワード。肩の力を抜いてポジティブ思考で過ごすほどいい結果につながり、うれしいニュースも舞い込みます。悩みもだれかに話を聞いてもらうことで、気持ちが楽になるでしょう。15日はおいしいものでパワーチャージを。フレミッシュジャイアントの基本性格
うさぎのなかでも最大の品種として知られているフレミッシュジャイアントは体格は大きいけれど、おおらかで温かな性格。そんなフレミッシュジャイアントタイプのあなたの特徴は安定感と存在感。ささいなことではブレず、どんと受け止められる包容力があり、それが周囲に安心感を与えるはず。そのせいか特に自己主張しなくても周囲に人が集まる傾向も。ふだんは慎重で受け身ですが、動くときは大胆で、周囲をざわつかせることも多いでしょう。
器用で順応性も抜群野うさぎの今週の運勢“ときめき”がエネルギー源に。
人間関係は心地よい距離感を
心惹かれる人やもの、場所に触れるほど前向きな力が湧いてきます。ときめいたことには積極的にアクセスを。特に9日はラッキーチャンス！ 好きな人への気持ちが強まる反面、気の合わない人とは距離を置きたくなる傾向も。線を引きすぎると誤解をまねきやすいので注意。野うさぎの基本性格
野うさぎは自然の中で自由に生きているうさぎで、品種はミックス。そんな野うさぎタイプのあなたは、出会っていく、いろいろな経験や知識を自分の栄養分として成長していく人。自分から未開の地を切り開く積極性にはやや欠けますが、どんな環境にも順応し、だれとでもフランクに交流できるたくましさの持ち主。器用で多芸多才なので、あれこれ手を出しすぎる傾向もあり、一つ一つ結果を出しながら進むと実り多い時間を過ごせます。
行動力があり逆境に強いレッキスの今週の運勢自分の力を試すとき。
現実と向き合い、今後のために動こう
目の前にある“現実的な課題”と向き合いましょう。ひとりで踏ん張らないといけないことも増えますが、自力で課題を乗り越える経験は、後々あなたの強さと自信になります。10日は、スマホやSNSから少し離れるデジタルデトックスタイムをつくって。レッキスの基本性格
スレンダーな体をおおうビロードのような光沢のある短い体毛が特徴のレッキスは、運動能力も高く、ワイルドな印象を与えます。そんなレッキスうさぎタイプのあなたは、考えるより先に動きだすようなスピード感のある行動力を持つ人。おだやかでサバサバしていますが、信念を持ち主張は強く、めったなことでは妥協せず、リスクや失敗を恐れずに突き進みます。競争や争いにも強く、逆境にも負けませんが、必要以上に敵をつくらないよう注意を。
美意識&向上心が高いホトうさぎの今週の運勢新たな縁が生まれる好機。
接点のなかった人にも話しかけて
意外な人ともつながれるチャンスがありそう。これまであまり話す機会のなかった人に声をかけたり、バレンタインのサンクスチョコや友チョコを贈ったりすると新たな縁が生まれそう。話がまとまりやすい11日は、友達を遊びに誘ったり、打ち合わせや相談をしたりするのに最適。ホトうさぎの基本性格
ホトうさぎ（ドワーフホト）は、目のまわりの毛にアイラインのように色がある“アイバンド”が特徴のスタイリッシュなうさぎ。そんなホトうさぎタイプのあなたは、心のどこかで“自分は人とは違う“という思いを抱く、美意識もプライドも高い人。そんな自分の価値観と理想に向かって上をめざす、向上心の強い頑張り屋。ただ失敗を恐れて大胆になりきれない傾向もあり、はみ出して個性的に生きるよりは、仲間や組織の中で頑張るほうが実力を発揮できます。
人懐っこく自由気ままヒマラヤンの今週の運勢“停滞”から気づくことが。
新しい刺激も流れを変えるきっかけに
あえてスムーズにいかないことに目を向けることで、改善の糸口が見えてきます。これまで関心のなかったジャンルに触れるのもいい刺激になり、思わぬ発見が状況を好転させてくれるでしょう。12日は新商品や人気商品のチェックが吉。ヒマラヤンの基本性格
白い体に赤い目、耳と鼻の頭、しっぽと手足の先が黒いエキゾチックな姿のヒマラヤンうさぎは、賢く、人懐こいけれど、少し気まま。そんなヒマラヤンタイプのあなたも、行きたい所に行き、やりたいことをやる、自由奔放さが持ち味。おかげで人を振り回したり、振り回されたりする不安定な生活になりやすい傾向も。でも何かひとつ、追い求めたい理想や生活の軸になるものがあれば、逆にあなた自身が人を巻き込む、大きな存在にもなれます。
コツコツタイプの努力家ネザーランドドワーフの今週の運勢進行状況の確認を。
流れを整え、時には仕切り直しを
慌ただしく過ぎた年末年始を振り返り、やり残したことに着手したり、今年やるべきことの優先順位を見直したりしましょう。すると、この先の流れがスムーズに。10日はさまざまな“準備”をしっかりと。リスタートやリセットしたいことは13日にアクションを。ネザーランドドワーフの基本性格
小型の品種のネザーランドドワーフは、成長しても子うさぎのような短い耳と丸い顔が特徴。体が小さいせいか、性格は警戒心が強く、神経質で怖がりな面があります。そんなネザーランドドワーフタイプのあなたも、細かなことが気になり、慎重で用心深く、内向的。自分の内側の思いや世界を大事にしているため、未経験の分野や突発的な事態には弱いけれど、コツコツと粘り強く小さな知識や経験を積み重ねることで大きくなれます。
水晶玉子
占術研究家。幼いころから占いに興味を持ち、東洋占星術、西洋占星術、タロットカードなど数々の占いを研究。幅広い知識に裏打ちされた占いで当たると評判になり、女性誌を中心に大活躍。オリエンタル占星術、フルーツフォーチュンなどのオリジナル占いでも知られる。
