今週の12星座占い「蠍座（さそり座）」全体運・開運アドバイス【2026年2月9日（月）〜2月15日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年2月9日（月）〜2月15日（日）「蠍座（さそり座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【蠍座（さそり座）】
今週は、自分が抱えている問題や弱みを直視するタイミングかも。家族や仲間に感情を爆発させるのではなく、日記などにドロドロした想いを全部出してみると良いでしょう。そのうえで、信頼できる人にサポートを求めるようにしてみて。恋愛面は、過去がフラッシュしやすい時期かも。現在の相手に投影しないように気をつけましょう。
★ワンポイントアドバイス★
今は衝動的な決断を避けるようにしましょう。自分の心と向き合って整理していく時間を設けると良いでしょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
