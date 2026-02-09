BE:FIRST¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼£µ¼þÇ¯¤Ø¡¡LEO¡Ö²»³Ú¤Ë¤â°¦¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×
BE:FIRST
BE:FIRST¡ÊSOTA¡¢SHUNTO¡¢MANATO¡¢RYUHEI¡¢JUNON¡¢LEO¡Ë¤¬£¸Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØBE:the ONE -START BEYOND DREAMS-¡Ù¸ø³«µÇ°ÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¥·¥ê¡¼¥º¡ØBE:FIRST THE MOVIE¡Ù¤ÎÂè£³ÃÆ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ØBE:the ONE¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤È¹½À®¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢World Tour¡Ö-Who is BE:FIRST?-¡×¤Ë´°Á´Ì©Ãå¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢µ¢¹ñ¤·¤Æ¤«¤é¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼ÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¡¢¥Ä¥¢¡¼¤ÎÎ¢Â¦¤ä¥ª¥Õ¤Î»þ´Ö¤â´Þ¤á¤¿¡¢¡ÈÁÇ´é¡È¤È¡ÉËÜ²»¡È¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
º£Ç¯¤Î11·î£³Æü¤Ë¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼5 ¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë BE:FIRST¡£¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö2026Ç¯¤Ï¤É¤ó¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤«¡×¤È¼ÁÌä¤¬Åê¤²¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤é¤·¤¤²»³Ú¤ò¤â¤Ã¤ÈÄÉµá¡×¤ä¡ÖËèÉÃ¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¡×¡¢¡Ö°¦¤µ¤ì¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡×¤Ê¤É¡¢¸ÄÀ¤ËËþ¤Á¤¿ÌÜÉ¸¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¥È¥ê¤ò¾þ¤Ã¤¿LEO¤Ï¡Ö²»³Ú¤Ë°¦¤·¤Æ¡¢²»³Ú¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¡×¤È²óÅú¡£
LEO¤Ï¡¢Á´¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÅú¤¨¤òÁí¤Þ¤È¤á¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö²»³Ú¹¥¤¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡£À©ºî¤òº£¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢°ìÊýÅª¤Ë¡Ê²»³Ú¤ò¡Ë°¦¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²»³Ú¤Ë¤â°¦¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë°Õ»Ö¤òËÂ¤¤¤À¡£