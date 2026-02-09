BE:FIRST¡¦RYUHEI¤ÎÀ®Ä¹¡¢SOTA¤â¼Â´¶¡Ö¥·¥ã¥¤¤À¤Ã¤¿RYUHEI¤¬¡Ä¡×
RYUHEI¡¢LEO¡¢SOTA
BE:FIRST¡ÊSOTA¡¢SHUNTO¡¢MANATO¡¢RYUHEI¡¢JUNON¡¢LEO¡Ë¤¬£¸Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØBE:the ONE -START BEYOND DREAMS-¡Ù¸ø³«µÇ°ÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¥·¥ê¡¼¥º¡ØBE:FIRST THE MOVIE¡Ù¤ÎÂè£³ÃÆ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ØBE:the ONE¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤È¹½À®¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢World Tour¡Ö-Who is BE:FIRST?-¡×¤Ë´°Á´Ì©Ãå¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢µ¢¹ñ¤·¤Æ¤«¤é¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼ÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¡¢¥Ä¥¢¡¼¤ÎÎ¢Â¦¤ä¥ª¥Õ¤Î»þ´Ö¤â´Þ¤á¤¿¡¢¡ÈÁÇ´é¡È¤È¡ÉËÜ²»¡È¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥È¡¼¥¯¤ÇSOTA¤Ï¡Ö¥¿¥¤¤È¤«¤Ï¡¢¤â¤¦´·¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ³Ú¤·¤á¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ê¡×¤È¹ðÇò¡£·àÃæ¤Ç¤¢¤¨¤Æ±«¤Ë¥º¥ÖÇ¨¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤éÍÙ¤ëRYUHEI¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î»þ¤Ï¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥·¥ã¥¤¤À¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ê¤Î¤Ëº£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¿¥¤¤Î¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤«¤é¡¢¤Ç¤Ã¤«¤¤Í·Í÷Á¥¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡ÈWe are BE:FIRST¡É¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈË½Ïª¡£
Åö¤ÎËÜ¿Í¤ÏÍ½ÁÛ¤À¤Ë¤»¤ÌÉÔ°ÕÂÇ¤Á¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤ËÆ¬¤òÊú¤¨¤³¤ß¡¢¡Ö¥¿¥¤¤È¤ÏÁêÀ¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤ËÈù¾Ð¤ó¤À¡£