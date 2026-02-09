８日投票が行われた衆院選は、これまでに県内すべての開票が終了しました。

県内8つの選挙区では初めて自民党候補が全勝しました。



静岡1区は、自民の前職、上川陽子さんが12万票を超える得票で、他の候補に大差をつけ、9回目の当選を果たしました。

前職同士の与野党一騎打ちとなった静岡2区は、自民の前職、井林辰憲さんが15万票を超える得票で圧勝し6回目の当選を果たしました。

静岡3区では自民の新人、山本裕三さんが11万票を超える得票で初当選を果たしました。

5期目を目指した中道の前職、小山展弘さんは、比例復活できませんでした。





（自民・山本裕三氏）「バンザイ」「皆さまにはこの470日、本当にお待たせをいたしましたが、やっと衆議院議員になりました山本裕三でございます。皆さまからいただいたこの思い、ご恩を仕事で必ずお返しをいたします。」静岡4区では、自民の前職、深沢陽一さんが前回選の雪辱を果たし、4回目の当選。国民の前職、田中健さんは、比例復活しています。静岡5区では、自民の前職、細野豪志さんが16万票を超えるの得票で他の候補を圧倒し、10回目の当選を果たしています。毎回激戦となっていた静岡6区は自民の前職、勝俣孝明さんが中道の前職、渡辺周さんに4万票の差をつけて6回目の当選を果たしました。11期目を目指した渡辺さんは比例復活できませんでした。静岡7区は経済財政担当大臣を務める自民の前職、城内実さんが、13万票近い得票で他の候補を圧倒し8回目の当選を果たしました。静岡8区では自民の新人、稲葉大輔さんが中道の前職、源馬謙太郎さんを破り初当選を果たしました。源馬さんは比例復活できませんでした。（自民・稲葉大輔氏）「バンザイ」「あしたからいままで以上に厳しくそして強く皆さんの思いを稲葉大輔にぶつけていただきたいと思います。必ずその思いに応えられる仕事をさせていただきたい」県内8つの選挙区は自民党候補が全勝しました。自民党が県内の議席を“独占”するのは小選挙区制が導入されて以降初めてです。また、比例東海ブロックでは静岡市に拠点を置く、中道の西園勝秀さんが2回目の当選を決めています。今回の衆院選の県内の投票率は58.91％で、2年前の前回選を3ポイントあまり上回りました。