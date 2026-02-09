JR±§ÅÔµÜÀþ¡¢°ìÉô¶è´Ö¤Ç±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¡¡±¿Å¾ºÆ³«¤ËÂçÉý¤Ê»þ´ÖÍ×¤¹¤ë¤«
8ÆüÌëÃÙ¤¯¡¢JR¸Å²Ï±Ø¤ÈÌîÌÚ±Ø¤Î´Ö¤Ç²ÍÀþ¤¬ÃÇÀþ¤·ÄäÅÅ¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢±§ÅÔµÜÀþ¤Ï¸½ºß¤â°ìÉô¶è´Ö¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JRÅìÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È8Æü¸á¸å11»þ¤¹¤®¡¢JR¸Å²Ï±Ø¤ÈÌîÌÚ±Ø¤Î´Ö¤Ç²ÍÀþ¤¬2¤«½ê¤ÇÃÇÀþ¤·¡¢ÄäÅÅ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢±§ÅÔµÜÀþ¤Îµ×´î¡Á¾®»³±Ø´Ö¤Î¾å²¼Àþ¡¢¾ÅÆî¿·½É¥é¥¤¥ó¤Î±§ÅÔµÜÀþ¤È²£¿Ü²ìÀþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤âÉüµìºî¶È¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÖÎ¾¤ÈÀßÈ÷¤ÎÂ»½ý¤¬·ã¤·¤¯Éüµìºî¶È¤È±¿Å¾ºÆ³«¤Ë¤ÏÂçÉý¤Ê»þ´Ö¤òÍ×¤·¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¸áÁ°Ãæ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ï±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£±§ÅÔµÜÀþ¤Ï¾®»³±Ø¤«¤é±§ÅÔµÜ±Ø¤Î´Ö¤È¾åÌî±Ø¤Èµ×´î±Ø¤Î´Ö¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·±¿Å¾¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂçÉý¤ÊÃÙ¤ì¤È±¿µÙ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£