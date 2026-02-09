ネットプロテクションズホールディングス<7383.T>が大幅反発している。前週末６日の取引終了後に、ジェーシービー（東京都港区）と企業間決済に係る戦略的業務提携に関して基本合意書を締結したと発表しており、好材料視されている。



両社の持つ決済・与信機能とブランド力・ネットワークを融合させることで、企業間決済市場における共同攻略及び競争優位の確立を目指すという。今回の提携により、２７年９月末までにＪＣＢブランドでの「ＮＰ法人カード」の発行や、同年１２月末までに「ＮＰ掛け払い」とＪＣＢブランドカード決済を連携させ、買い手企業がカードによる支払いを選択できるスキームの構築に向けた検討・開発を進める。なお、ネットプロによると２６年３月期業績に与える影響は軽微としている。



出所：MINKABU PRESS