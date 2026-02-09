東急建設<1720.T>が５連騰し昨年来高値を更新している。前週末６日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、売上高を３３５０億円から３３６０億円（前期比１４．６％増）へ、営業利益を１１６億円から１３７億円（同５５．０％増）へ、純利益を９１億円から１０３億円（同５５．３％増）へ上方修正したことが好感されている。



一部の国内土木工事及び国内建築工事において、追加・設計変更工事を獲得したことを主な要因として完成工事総利益が増加したことが要因としている。なお、第３四半期累計（４～１２月）決算は、売上高２３９５億６０００万円（前年同期比２１．７％増）、営業利益１０３億２８００万円（同３．３倍）、純利益７９億６９００万円（同２．８倍）だった。



出所：MINKABU PRESS