日本金銭機械<6418.T>が急反発している。前週末６日の取引終了後に、２６年３月期の連結業績予想について、営業利益を１４億円から２６億円（前期比４７．１％減）へ、純利益を３２億円から５０億円（同３１．２％増）へ上方修正したことが好感されている。



足もとの状況から、遊技場向機器セグメントが従来予想を下回るものの、グローバルゲーミングセグメントで北米地域向けのゲーミング機器搭載用の紙幣識別機ユニットなどの収益性の高い製品の販売が増加しており、売上高は３１０億円（同１８．０％減）の従来見通しを据え置くものの、営業利益は従来予想を上回る見通し。また、従来は円高を想定していた為替相場が円安に推移していることから為替差益が発生する見込みであることも最終利益を押し上げる。



なお、同時に発表した第３四半期累計（４～１２月）決算は、売上高２３４億３０００万円（前年同期比２２．７％減）、営業利益２２億８５００万円（同５２．４％減）、純利益４９億７６００万円（同２１．５％増）だった。



出所：MINKABU PRESS