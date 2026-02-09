決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … ぷらっと、ＯＴＳ、エネチェンジ (2月6日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の2月5日から6日の決算発表を経て9日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.3 タメニー <6181>
26年3月期の連結最終損益を従来予想の2億1400万円の黒字→2億5400万円の赤字(前期は8億4800万円の赤字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<6662> ユビテック 東Ｓ -11.76 2/ 6 上期 黒転
<3422> Ｊ－ＭＡＸ 東Ｓ -11.41 2/ 6 3Q 黒転
<6181> タメニー 東Ｇ -9.92 2/ 6 3Q 赤縮
<6907> ジオマテック 東Ｓ -9.52 2/ 6 3Q 5.64
<2376> サイネックス 東Ｓ -8.26 2/ 6 3Q 赤転
<6803> ティアック 東Ｓ -7.63 2/ 6 3Q 黒転
<8104> クワザワＨＤ 東Ｓ -7.08 2/ 6 3Q -24.20
<6327> 北川精機 東Ｓ -6.29 2/ 6 上期 34.62
<3776> ＢＢタワー 東Ｓ -5.50 2/ 6 本決算 -46.09
<151A> ダイブ 東Ｇ -5.48 2/ 6 上期 8.23
<7134> アップガレＧ 東Ｓ -5.40 2/ 6 3Q 2.06
<8119> 三栄コ 東Ｓ -5.19 2/ 6 3Q -47.08
<4564> ＯＴＳ 東Ｇ -5.00 2/ 6 3Q 赤拡
<6257> 藤商事 東Ｓ -4.75 2/ 6 3Q 赤転
<3998> すららネット 東Ｇ -4.66 2/ 6 本決算 赤転
<3945> スパバッグ 東Ｓ -4.61 2/ 6 3Q -16.36
<5958> 三洋工 東Ｓ -4.47 2/ 6 3Q -10.43
<4120> スガイ 東Ｓ -4.24 2/ 6 3Q -62.11
<4169> エネチェンジ 東Ｇ -4.21 2/ 6 3Q －
<1867> 植木組 東Ｓ -4.18 2/ 6 3Q 44.78
<1717> 明豊ファシリ 東Ｓ -4.03 2/ 6 3Q 8.29
<7792> コラントッテ 東Ｇ -3.70 2/ 6 1Q -3.88
<9204> スカイマーク 東Ｇ -3.34 2/ 6 3Q -51.67
<5284> ヤマウＨＤ 東Ｓ -3.32 2/ 6 3Q -8.84
<3271> グローバル社 東Ｓ -3.29 2/ 6 上期 -57.94
<5903> ＳＨＩＮＰＯ 東Ｓ -2.81 2/ 6 上期 -38.16
<7709> クボテック 東Ｓ -2.73 2/ 6 3Q 赤転
<6836> ぷらっと 東Ｓ -2.53 2/ 6 3Q 黒転
<8742> 小林洋行 東Ｓ -2.42 2/ 6 3Q -22.54
<9763> 丸建リース 東Ｓ -2.41 2/ 6 3Q 18.95
<9171> 栗林船 東Ｓ -2.35 2/ 6 3Q -7.65
<2480> シスロケ 東Ｓ -2.29 2/ 6 3Q 9.47
<9074> 日石輸 東Ｓ -1.94 2/ 6 3Q 36.56
<8929> 青山財産 東Ｓ -1.93 2/ 6 本決算 2.50
<1382> ホーブ 東Ｓ -1.85 2/ 6 上期 赤転
<7702> ＪＭＳ 東Ｓ -1.80 2/ 6 3Q -56.49
<6919> ケル 東Ｓ -1.75 2/ 6 3Q -38.94
<1966> 高田工 東Ｓ -1.71 2/ 6 3Q -84.48
<6743> 大同信 東Ｓ -1.66 2/ 6 3Q 42.84
<6730> アクセル 東Ｓ -1.61 2/ 6 3Q 18.74
<3461> パルマ 東Ｓ -1.60 2/ 6 1Q 28.13
<7885> タカノ 東Ｓ -1.43 2/ 6 3Q 黒転
<7229> ユタカ技研 東Ｓ -1.29 2/ 6 3Q 2.94
<2349> エヌアイデイ 東Ｓ -1.24 2/ 6 3Q -5.53
<3111> オーミケンシ 東Ｓ -1.19 2/ 6 3Q 赤拡
<2911> 旭松食品 東Ｓ -1.16 2/ 6 3Q -8.33
<1420> サンヨーＨ 東Ｓ -1.09 2/ 6 3Q 赤拡
<4224> ロンシール 東Ｓ -1.07 2/ 6 3Q 42.11
<7079> ＷＤＢココ 東Ｇ -1.04 2/ 6 3Q -35.85
<5941> 中西製 東Ｓ -0.95 2/ 6 3Q -47.09
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした9日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース