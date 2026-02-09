―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の2月5日から6日の決算発表を経て9日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.3　タメニー <6181>
　26年3月期の連結最終損益を従来予想の2億1400万円の黒字→2億5400万円の赤字(前期は8億4800万円の赤字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<6662> ユビテック 　　東Ｓ 　 -11.76 　　2/ 6　　上期　　　　黒転
<3422> Ｊ－ＭＡＸ 　　東Ｓ 　 -11.41 　　2/ 6　　　3Q　　　　黒転
<6181> タメニー 　　　東Ｇ　　 -9.92 　　2/ 6　　　3Q　　　　赤縮
<6907> ジオマテック 　東Ｓ　　 -9.52 　　2/ 6　　　3Q　　　　5.64
<2376> サイネックス 　東Ｓ　　 -8.26 　　2/ 6　　　3Q　　　　赤転

<6803> ティアック 　　東Ｓ　　 -7.63 　　2/ 6　　　3Q　　　　黒転
<8104> クワザワＨＤ 　東Ｓ　　 -7.08 　　2/ 6　　　3Q　　　-24.20
<6327> 北川精機 　　　東Ｓ　　 -6.29 　　2/ 6　　上期　　　 34.62
<3776> ＢＢタワー 　　東Ｓ　　 -5.50 　　2/ 6　本決算　　　-46.09
<151A> ダイブ 　　　　東Ｇ　　 -5.48 　　2/ 6　　上期　　　　8.23

<7134> アップガレＧ 　東Ｓ　　 -5.40 　　2/ 6　　　3Q　　　　2.06
<8119> 三栄コ 　　　　東Ｓ　　 -5.19 　　2/ 6　　　3Q　　　-47.08
<4564> ＯＴＳ 　　　　東Ｇ　　 -5.00 　　2/ 6　　　3Q　　　　赤拡
<6257> 藤商事 　　　　東Ｓ　　 -4.75 　　2/ 6　　　3Q　　　　赤転
<3998> すららネット 　東Ｇ　　 -4.66 　　2/ 6　本決算　　　　赤転

<3945> スパバッグ 　　東Ｓ　　 -4.61 　　2/ 6　　　3Q　　　-16.36
<5958> 三洋工 　　　　東Ｓ　　 -4.47 　　2/ 6　　　3Q　　　-10.43
<4120> スガイ 　　　　東Ｓ　　 -4.24 　　2/ 6　　　3Q　　　-62.11
<4169> エネチェンジ 　東Ｇ　　 -4.21 　　2/ 6　　　3Q　　　　　－
<1867> 植木組 　　　　東Ｓ　　 -4.18 　　2/ 6　　　3Q　　　 44.78

<1717> 明豊ファシリ 　東Ｓ　　 -4.03 　　2/ 6　　　3Q　　　　8.29
<7792> コラントッテ 　東Ｇ　　 -3.70 　　2/ 6　　　1Q　　　 -3.88
<9204> スカイマーク 　東Ｇ　　 -3.34 　　2/ 6　　　3Q　　　-51.67
<5284> ヤマウＨＤ 　　東Ｓ　　 -3.32 　　2/ 6　　　3Q　　　 -8.84
<3271> グローバル社 　東Ｓ　　 -3.29 　　2/ 6　　上期　　　-57.94

<5903> ＳＨＩＮＰＯ 　東Ｓ　　 -2.81 　　2/ 6　　上期　　　-38.16
<7709> クボテック 　　東Ｓ　　 -2.73 　　2/ 6　　　3Q　　　　赤転
<6836> ぷらっと 　　　東Ｓ　　 -2.53 　　2/ 6　　　3Q　　　　黒転
<8742> 小林洋行 　　　東Ｓ　　 -2.42 　　2/ 6　　　3Q　　　-22.54
<9763> 丸建リース 　　東Ｓ　　 -2.41 　　2/ 6　　　3Q　　　 18.95

<9171> 栗林船 　　　　東Ｓ　　 -2.35 　　2/ 6　　　3Q　　　 -7.65
<2480> シスロケ 　　　東Ｓ　　 -2.29 　　2/ 6　　　3Q　　　　9.47
<9074> 日石輸 　　　　東Ｓ　　 -1.94 　　2/ 6　　　3Q　　　 36.56
<8929> 青山財産 　　　東Ｓ　　 -1.93 　　2/ 6　本決算　　　　2.50
<1382> ホーブ 　　　　東Ｓ　　 -1.85 　　2/ 6　　上期　　　　赤転

<7702> ＪＭＳ 　　　　東Ｓ　　 -1.80 　　2/ 6　　　3Q　　　-56.49
<6919> ケル 　　　　　東Ｓ　　 -1.75 　　2/ 6　　　3Q　　　-38.94
<1966> 高田工 　　　　東Ｓ　　 -1.71 　　2/ 6　　　3Q　　　-84.48
<6743> 大同信 　　　　東Ｓ　　 -1.66 　　2/ 6　　　3Q　　　 42.84
<6730> アクセル 　　　東Ｓ　　 -1.61 　　2/ 6　　　3Q　　　 18.74

<3461> パルマ 　　　　東Ｓ　　 -1.60 　　2/ 6　　　1Q　　　 28.13
<7885> タカノ 　　　　東Ｓ　　 -1.43 　　2/ 6　　　3Q　　　　黒転
<7229> ユタカ技研 　　東Ｓ　　 -1.29 　　2/ 6　　　3Q　　　　2.94
<2349> エヌアイデイ 　東Ｓ　　 -1.24 　　2/ 6　　　3Q　　　 -5.53
<3111> オーミケンシ 　東Ｓ　　 -1.19 　　2/ 6　　　3Q　　　　赤拡

<2911> 旭松食品 　　　東Ｓ　　 -1.16 　　2/ 6　　　3Q　　　 -8.33
<1420> サンヨーＨ 　　東Ｓ　　 -1.09 　　2/ 6　　　3Q　　　　赤拡
<4224> ロンシール 　　東Ｓ　　 -1.07 　　2/ 6　　　3Q　　　 42.11
<7079> ＷＤＢココ 　　東Ｇ　　 -1.04 　　2/ 6　　　3Q　　　-35.85
<5941> 中西製 　　　　東Ｓ　　 -0.95 　　2/ 6　　　3Q　　　-47.09

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした9日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース