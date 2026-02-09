決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … オンコリス、千代建、日精機 (2月6日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の2月5日から6日の決算発表を経て9日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<4588> オンコリス 東Ｇ +24.69 2/ 6 本決算 －
<6647> 森尾電 東Ｓ +18.36 2/ 6 3Q 75.30
<7192> 日本モゲジＳ 東Ｓ +17.25 2/ 6 3Q 16.18
<4970> 東洋合成 東Ｓ +16.33 2/ 6 3Q -35.87
<6366> 千代建 東Ｓ +15.91 2/ 6 3Q 231.67
<6492> 岡野バ 東Ｓ +14.86 2/ 6 1Q －
<6927> ヘリオスＴＨ 東Ｓ +12.38 2/ 6 3Q 320.91
<1965> テクノ菱和 東Ｓ +11.54 2/ 6 3Q 109.85
<6307> サンセイ 東Ｓ +10.73 2/ 6 3Q 424.30
<6928> エノモト 東Ｓ +10.10 2/ 6 3Q 99.71
<8747> 豊トラスティ 東Ｓ +9.17 2/ 6 3Q 170.00
<1905> テノックス 東Ｓ +8.47 2/ 6 3Q 7.26
<4624> イサム 東Ｓ +8.46 2/ 6 3Q 23.45
<3375> ＺＯＡ 東Ｓ +7.61 2/ 6 3Q 47.59
<4783> ＮＣＤ 東Ｓ +7.45 2/ 6 3Q -18.75
<9816> ストライダズ 東Ｓ +6.80 2/ 6 3Q 522.58
<7937> ツツミ 東Ｓ +6.58 2/ 6 3Q 82.27
<9867> ソレキア 東Ｓ +6.30 2/ 6 3Q 113.94
<7509> アイエーＧ 東Ｓ +5.83 2/ 6 3Q 6.74
<9908> Ｄｅｎｋｅｉ 東Ｓ +5.45 2/ 6 3Q 12.03
<9857> 英和 東Ｓ +4.41 2/ 6 3Q 10.04
<3773> ＡＭＩ 東Ｇ +4.29 2/ 6 3Q -0.76
<5282> ジオスター 東Ｓ +4.18 2/ 6 3Q 38.45
<9780> ビステム 東Ｓ +4.18 2/ 6 3Q 17.11
<5940> 不二サッシ 東Ｓ +4.04 2/ 6 3Q 729.70
<1768> ソネック 東Ｓ +4.01 2/ 6 3Q 283.99
<2819> エバラ食品 東Ｓ +3.98 2/ 6 3Q 13.62
<2112> 塩水糖 東Ｓ +3.86 2/ 6 3Q 1.68
<8563> 大東銀 東Ｓ +3.85 2/ 6 3Q 7.31
<3842> ネクスジェン 東Ｓ +3.56 2/ 6 3Q 58.75
<8596> 九州リース 東Ｓ +3.34 2/ 6 3Q -9.38
<7266> 今仙電機 東Ｓ +3.27 2/ 6 3Q 黒転
<7297> カーメイト 東Ｓ +3.22 2/ 6 3Q 26.10
<4341> 西菱電機 東Ｓ +3.17 2/ 6 3Q 黒転
<9896> ＪＫＨＤ 東Ｓ +3.14 2/ 6 3Q -8.00
<7287> 日精機 東Ｓ +3.11 2/ 6 3Q 125.43
<3553> 共和レ 東Ｓ +2.97 2/ 6 3Q -54.94
<7486> サンリン 東Ｓ +2.93 2/ 6 3Q -33.81
<9034> 南総通運 東Ｓ +2.84 2/ 6 3Q -0.24
<6964> サンコー 東Ｓ +2.81 2/ 6 3Q -11.11
<5660> 神鋼線 東Ｓ +2.72 2/ 6 3Q -49.45
<2193> クックパッド 東Ｓ +2.70 2/ 6 本決算 －
<6138> ダイジェト 東Ｓ +2.59 2/ 6 3Q 460.34
<5287> イトヨーギョ 東Ｓ +2.35 2/ 6 3Q 54.89
<8562> 福島銀 東Ｓ +2.34 2/ 6 3Q 黒転
<5013> ユシロ 東Ｓ +2.31 2/ 6 3Q -3.35
<1897> 金下建 東Ｓ +2.19 2/ 6 本決算 -3.61
<4350> メディシス 東Ｓ +2.15 2/ 6 3Q -14.03
<2179> 成学社 東Ｓ +2.13 2/ 6 3Q 15.58
<9059> カンダ 東Ｓ +1.96 2/ 6 3Q 11.66
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした9日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
