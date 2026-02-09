―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の2月5日から6日の決算発表を経て9日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<4588> オンコリス 　　東Ｇ 　 +24.69 　　2/ 6　本決算　　　　　－
<6647> 森尾電 　　　　東Ｓ 　 +18.36 　　2/ 6　　　3Q　　　 75.30
<7192> 日本モゲジＳ 　東Ｓ 　 +17.25 　　2/ 6　　　3Q　　　 16.18
<4970> 東洋合成 　　　東Ｓ 　 +16.33 　　2/ 6　　　3Q　　　-35.87
<6366> 千代建 　　　　東Ｓ 　 +15.91 　　2/ 6　　　3Q　　　231.67

<6492> 岡野バ 　　　　東Ｓ 　 +14.86 　　2/ 6　　　1Q　　　　　－
<6927> ヘリオスＴＨ 　東Ｓ 　 +12.38 　　2/ 6　　　3Q　　　320.91
<1965> テクノ菱和 　　東Ｓ 　 +11.54 　　2/ 6　　　3Q　　　109.85
<6307> サンセイ 　　　東Ｓ 　 +10.73 　　2/ 6　　　3Q　　　424.30
<6928> エノモト 　　　東Ｓ 　 +10.10 　　2/ 6　　　3Q　　　 99.71

<8747> 豊トラスティ 　東Ｓ　　 +9.17 　　2/ 6　　　3Q　　　170.00
<1905> テノックス 　　東Ｓ　　 +8.47 　　2/ 6　　　3Q　　　　7.26
<4624> イサム 　　　　東Ｓ　　 +8.46 　　2/ 6　　　3Q　　　 23.45
<3375> ＺＯＡ 　　　　東Ｓ　　 +7.61 　　2/ 6　　　3Q　　　 47.59
<4783> ＮＣＤ 　　　　東Ｓ　　 +7.45 　　2/ 6　　　3Q　　　-18.75

<9816> ストライダズ 　東Ｓ　　 +6.80 　　2/ 6　　　3Q　　　522.58
<7937> ツツミ 　　　　東Ｓ　　 +6.58 　　2/ 6　　　3Q　　　 82.27
<9867> ソレキア 　　　東Ｓ　　 +6.30 　　2/ 6　　　3Q　　　113.94
<7509> アイエーＧ 　　東Ｓ　　 +5.83 　　2/ 6　　　3Q　　　　6.74
<9908> Ｄｅｎｋｅｉ 　東Ｓ　　 +5.45 　　2/ 6　　　3Q　　　 12.03

<9857> 英和 　　　　　東Ｓ　　 +4.41 　　2/ 6　　　3Q　　　 10.04
<3773> ＡＭＩ 　　　　東Ｇ　　 +4.29 　　2/ 6　　　3Q　　　 -0.76
<5282> ジオスター 　　東Ｓ　　 +4.18 　　2/ 6　　　3Q　　　 38.45
<9780> ビステム 　　　東Ｓ　　 +4.18 　　2/ 6　　　3Q　　　 17.11
<5940> 不二サッシ 　　東Ｓ　　 +4.04 　　2/ 6　　　3Q　　　729.70

<1768> ソネック 　　　東Ｓ　　 +4.01 　　2/ 6　　　3Q　　　283.99
<2819> エバラ食品 　　東Ｓ　　 +3.98 　　2/ 6　　　3Q　　　 13.62
<2112> 塩水糖 　　　　東Ｓ　　 +3.86 　　2/ 6　　　3Q　　　　1.68
<8563> 大東銀 　　　　東Ｓ　　 +3.85 　　2/ 6　　　3Q　　　　7.31
<3842> ネクスジェン 　東Ｓ　　 +3.56 　　2/ 6　　　3Q　　　 58.75

<8596> 九州リース 　　東Ｓ　　 +3.34 　　2/ 6　　　3Q　　　 -9.38
<7266> 今仙電機 　　　東Ｓ　　 +3.27 　　2/ 6　　　3Q　　　　黒転
<7297> カーメイト 　　東Ｓ　　 +3.22 　　2/ 6　　　3Q　　　 26.10
<4341> 西菱電機 　　　東Ｓ　　 +3.17 　　2/ 6　　　3Q　　　　黒転
<9896> ＪＫＨＤ 　　　東Ｓ　　 +3.14 　　2/ 6　　　3Q　　　 -8.00

<7287> 日精機 　　　　東Ｓ　　 +3.11 　　2/ 6　　　3Q　　　125.43
<3553> 共和レ 　　　　東Ｓ　　 +2.97 　　2/ 6　　　3Q　　　-54.94
<7486> サンリン 　　　東Ｓ　　 +2.93 　　2/ 6　　　3Q　　　-33.81
<9034> 南総通運 　　　東Ｓ　　 +2.84 　　2/ 6　　　3Q　　　 -0.24
<6964> サンコー 　　　東Ｓ　　 +2.81 　　2/ 6　　　3Q　　　-11.11

<5660> 神鋼線 　　　　東Ｓ　　 +2.72 　　2/ 6　　　3Q　　　-49.45
<2193> クックパッド 　東Ｓ　　 +2.70 　　2/ 6　本決算　　　　　－
<6138> ダイジェト 　　東Ｓ　　 +2.59 　　2/ 6　　　3Q　　　460.34
<5287> イトヨーギョ 　東Ｓ　　 +2.35 　　2/ 6　　　3Q　　　 54.89
<8562> 福島銀 　　　　東Ｓ　　 +2.34 　　2/ 6　　　3Q　　　　黒転

<5013> ユシロ 　　　　東Ｓ　　 +2.31 　　2/ 6　　　3Q　　　 -3.35
<1897> 金下建 　　　　東Ｓ　　 +2.19 　　2/ 6　本決算　　　 -3.61
<4350> メディシス 　　東Ｓ　　 +2.15 　　2/ 6　　　3Q　　　-14.03
<2179> 成学社 　　　　東Ｓ　　 +2.13 　　2/ 6　　　3Q　　　 15.58
<9059> カンダ 　　　　東Ｓ　　 +1.96 　　2/ 6　　　3Q　　　 11.66

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした9日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース