―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の2月5日から6日の決算発表を経て9日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.1　武蔵精密 <7220>
　26年3月期の連結最終利益を従来予想の110億円→10億円(前期は77.8億円)に90.9％下方修正し、一転して87.1％減益見通しとなった。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<7220> 武蔵精密 　　　東Ｐ 　 -11.00 　　2/ 6　　　3Q　　　 13.68
<6845> アズビル 　　　東Ｐ　　 -8.84 　　2/ 6　　　3Q　　　　9.54
<3926> オープンドア 　東Ｐ　　 -8.54 　　2/ 6　　　3Q　　　　赤拡
<7270> ＳＵＢＡＲＵ 　東Ｐ　　 -7.09 　　2/ 6　　　3Q　　　-72.07
<6277> ホソミクロン 　東Ｐ　　 -6.58 　　2/ 6　　　1Q　　　-39.21

<3844> コムチュア 　　東Ｐ　　 -6.42 　　2/ 6　　　3Q　　　 -1.85
<5602> 栗本鉄 　　　　東Ｐ　　 -5.95 　　2/ 6　　　3Q　　　 -9.13
<3774> ＩＩＪ 　　　　東Ｐ　　 -5.50 　　2/ 6　　　3Q　　　 19.64
<5214> 日電硝 　　　　東Ｐ　　 -5.00 　　2/ 6　本決算　　　-12.56
<4686> ジャスト 　　　東Ｐ　　 -4.90 　　2/ 6　　　3Q　　　 24.87

<4548> 生化学 　　　　東Ｐ　　 -4.65 　　2/ 6　　　3Q　　　-57.69
<7740> タムロン 　　　東Ｐ　　 -4.45 　　2/ 6　本決算　　　 10.79
<4958> 長谷川香料 　　東Ｐ　　 -4.40 　　2/ 6　　　1Q　　　-22.03
<3863> 日本紙 　　　　東Ｐ　　 -4.29 　　2/ 6　　　3Q　　　　8.99
<6768> タムラ 　　　　東Ｐ　　 -4.20 　　2/ 6　　　3Q　　　 12.84

<3245> ディアライフ 　東Ｐ　　 -4.16 　　2/ 6　　　1Q　　　　赤転
<8715> アニコムＨＤ 　東Ｐ　　 -4.02 　　2/ 6　　　3Q　　　-41.26
<6817> スミダコーポ 　東Ｐ　　 -3.96 　　2/ 6　本決算　　　　0.41
<3107> ダイワボウ 　　東Ｐ　　 -3.73 　　2/ 6　　　3Q　　　 47.83
<6448> ブラザー 　　　東Ｐ　　 -3.70 　　2/ 6　　　3Q　　　 -1.42

<5727> 邦チタ 　　　　東Ｐ　　 -3.60 　　2/ 6　　　3Q　　　-34.43
<9682> ＤＴＳ 　　　　東Ｐ　　 -3.50 　　2/ 6　　　3Q　　　 19.84
<4674> クレスコ 　　　東Ｐ　　 -3.35 　　2/ 6　　　3Q　　　 10.64
<5202> 板硝子 　　　　東Ｐ　　 -3.19 　　2/ 6　　　3Q　　　　黒転
<5541> 大平金 　　　　東Ｐ　　 -2.90 　　2/ 6　　　3Q　　　　黒転

<4390> アイピーエス 　東Ｐ　　 -2.81 　　2/ 6　　　3Q　　　 15.01
<5262> 日ヒュム 　　　東Ｐ　　 -2.54 　　2/ 6　　　3Q　　　 -3.15
<5021> コスモＨＤ 　　東Ｐ　　 -2.52 　　2/ 6　　　3Q　　　-14.36
<6339> 新東工 　　　　東Ｐ　　 -2.50 　　2/ 6　　　3Q　　　 20.61
<5902> ホッカンＨＤ 　東Ｐ　　 -2.45 　　2/ 6　　　3Q　　　-20.67

<2475> ＷＤＢ 　　　　東Ｐ　　 -1.96 　　2/ 6　　　3Q　　　-10.48
<8410> セブン銀 　　　東Ｐ　　 -1.51 　　2/ 6　　　3Q　　　 -5.29
<368A> 北里 　　　　　東Ｐ　　 -1.50 　　2/ 6　　　3Q　　　　6.72
<8283> ＰＡＬＴＡＣ 　東Ｐ　　 -1.39 　　2/ 6　　　3Q　　　 -3.42
<4809> パラカ 　　　　東Ｐ　　 -1.32 　　2/ 6　　　1Q　　　 -1.27

<9143> ＳＧＨＤ 　　　東Ｐ　　 -1.31 　　2/ 6　　　3Q　　　 -5.29
<8282> ケーズＨＤ 　　東Ｐ　　 -1.24 　　2/ 6　　　3Q　　　　1.18
<8214> ＡＯＫＩＨＤ 　東Ｐ　　 -1.21 　　2/ 6　　　3Q　　　 -2.16
<7840> フラベッドＨ 　東Ｐ　　 -1.13 　　2/ 6　　　3Q　　　 -7.19
<3028> アルペン 　　　東Ｐ　　 -1.04 　　2/ 6　　上期　　　-21.13

<5930> 文化シヤタ 　　東Ｐ　　 -0.92 　　2/ 6　　　3Q　　　 13.46
<3861> 王子ＨＤ 　　　東Ｐ　　 -0.87 　　2/ 6　　　3Q　　　-63.90
<4064> カーバイド 　　東Ｐ　　 -0.81 　　2/ 6　　　3Q　　　 27.48
<4534> 持田薬 　　　　東Ｐ　　 -0.67 　　2/ 6　　　3Q　　　　9.24
<9869> 加藤産 　　　　東Ｐ　　 -0.60 　　2/ 6　　　1Q　　　 12.23

<9305> ヤマタネ 　　　東Ｐ　　 -0.52 　　2/ 6　　　3Q　　　 64.04
<8881> 日神ＧＨＤ 　　東Ｐ　　 -0.49 　　2/ 6　　　3Q　　　594.17
<2613> Ｊオイル 　　　東Ｐ　　 -0.39 　　2/ 6　　　3Q　　　-51.65
<6457> グローリー 　　東Ｐ　　 -0.39 　　2/ 6　　　3Q　　　-56.18
<6315> ＴＯＷＡ 　　　東Ｐ　　 -0.37 　　2/ 6　　　3Q　　　-47.81

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした9日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース