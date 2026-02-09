決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … ＴＯＷＡ、ＳＵＢＡＲＵ、王子ＨＤ (2月6日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の2月5日から6日の決算発表を経て9日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.1 武蔵精密 <7220>
26年3月期の連結最終利益を従来予想の110億円→10億円(前期は77.8億円)に90.9％下方修正し、一転して87.1％減益見通しとなった。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<7220> 武蔵精密 東Ｐ -11.00 2/ 6 3Q 13.68
<6845> アズビル 東Ｐ -8.84 2/ 6 3Q 9.54
<3926> オープンドア 東Ｐ -8.54 2/ 6 3Q 赤拡
<7270> ＳＵＢＡＲＵ 東Ｐ -7.09 2/ 6 3Q -72.07
<6277> ホソミクロン 東Ｐ -6.58 2/ 6 1Q -39.21
<3844> コムチュア 東Ｐ -6.42 2/ 6 3Q -1.85
<5602> 栗本鉄 東Ｐ -5.95 2/ 6 3Q -9.13
<3774> ＩＩＪ 東Ｐ -5.50 2/ 6 3Q 19.64
<5214> 日電硝 東Ｐ -5.00 2/ 6 本決算 -12.56
<4686> ジャスト 東Ｐ -4.90 2/ 6 3Q 24.87
<4548> 生化学 東Ｐ -4.65 2/ 6 3Q -57.69
<7740> タムロン 東Ｐ -4.45 2/ 6 本決算 10.79
<4958> 長谷川香料 東Ｐ -4.40 2/ 6 1Q -22.03
<3863> 日本紙 東Ｐ -4.29 2/ 6 3Q 8.99
<6768> タムラ 東Ｐ -4.20 2/ 6 3Q 12.84
<3245> ディアライフ 東Ｐ -4.16 2/ 6 1Q 赤転
<8715> アニコムＨＤ 東Ｐ -4.02 2/ 6 3Q -41.26
<6817> スミダコーポ 東Ｐ -3.96 2/ 6 本決算 0.41
<3107> ダイワボウ 東Ｐ -3.73 2/ 6 3Q 47.83
<6448> ブラザー 東Ｐ -3.70 2/ 6 3Q -1.42
<5727> 邦チタ 東Ｐ -3.60 2/ 6 3Q -34.43
<9682> ＤＴＳ 東Ｐ -3.50 2/ 6 3Q 19.84
<4674> クレスコ 東Ｐ -3.35 2/ 6 3Q 10.64
<5202> 板硝子 東Ｐ -3.19 2/ 6 3Q 黒転
<5541> 大平金 東Ｐ -2.90 2/ 6 3Q 黒転
<4390> アイピーエス 東Ｐ -2.81 2/ 6 3Q 15.01
<5262> 日ヒュム 東Ｐ -2.54 2/ 6 3Q -3.15
<5021> コスモＨＤ 東Ｐ -2.52 2/ 6 3Q -14.36
<6339> 新東工 東Ｐ -2.50 2/ 6 3Q 20.61
<5902> ホッカンＨＤ 東Ｐ -2.45 2/ 6 3Q -20.67
<2475> ＷＤＢ 東Ｐ -1.96 2/ 6 3Q -10.48
<8410> セブン銀 東Ｐ -1.51 2/ 6 3Q -5.29
<368A> 北里 東Ｐ -1.50 2/ 6 3Q 6.72
<8283> ＰＡＬＴＡＣ 東Ｐ -1.39 2/ 6 3Q -3.42
<4809> パラカ 東Ｐ -1.32 2/ 6 1Q -1.27
<9143> ＳＧＨＤ 東Ｐ -1.31 2/ 6 3Q -5.29
<8282> ケーズＨＤ 東Ｐ -1.24 2/ 6 3Q 1.18
<8214> ＡＯＫＩＨＤ 東Ｐ -1.21 2/ 6 3Q -2.16
<7840> フラベッドＨ 東Ｐ -1.13 2/ 6 3Q -7.19
<3028> アルペン 東Ｐ -1.04 2/ 6 上期 -21.13
<5930> 文化シヤタ 東Ｐ -0.92 2/ 6 3Q 13.46
<3861> 王子ＨＤ 東Ｐ -0.87 2/ 6 3Q -63.90
<4064> カーバイド 東Ｐ -0.81 2/ 6 3Q 27.48
<4534> 持田薬 東Ｐ -0.67 2/ 6 3Q 9.24
<9869> 加藤産 東Ｐ -0.60 2/ 6 1Q 12.23
<9305> ヤマタネ 東Ｐ -0.52 2/ 6 3Q 64.04
<8881> 日神ＧＨＤ 東Ｐ -0.49 2/ 6 3Q 594.17
<2613> Ｊオイル 東Ｐ -0.39 2/ 6 3Q -51.65
<6457> グローリー 東Ｐ -0.39 2/ 6 3Q -56.18
<6315> ＴＯＷＡ 東Ｐ -0.37 2/ 6 3Q -47.81
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした9日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース