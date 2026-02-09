決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … トヨタ、東エレク、伊藤忠 (2月6日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の2月5日から6日の決算発表を経て9日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.3 サイバー <4751>
26年9月期第1四半期(10-12月)の連結経常利益は前年同期比2.7倍の242億円に急拡大し、通期計画の550億円(中央値)に対する進捗率は44.0％に達し、5年平均の15.8％も上回った。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<1813> 不動テトラ 東Ｐ +16.11 2/ 6 3Q 103.49
<1968> 太平電 東Ｐ +14.46 2/ 6 3Q 9.83
<4751> サイバー 東Ｐ +14.27 2/ 6 1Q 174.95
<1720> 東急建設 東Ｐ +13.96 2/ 6 3Q 214.41
<6976> 太陽誘電 東Ｐ +12.72 2/ 6 3Q 44.68
<1951> エクシオＧ 東Ｐ +11.55 2/ 6 3Q 40.52
<7729> 東京精 東Ｐ +10.32 2/ 6 3Q 9.73
<7184> 富山第一銀 東Ｐ +10.24 2/ 6 3Q -23.76
<4027> テイカ 東Ｐ +9.66 2/ 6 3Q -42.52
<6804> ホシデン 東Ｐ +9.07 2/ 6 3Q 74.34
<6996> ニチコン 東Ｐ +8.97 2/ 6 3Q -12.85
<3563> Ｆ＆ＬＣ 東Ｐ +8.97 2/ 6 1Q 41.48
<1332> ニッスイ 東Ｐ +8.74 2/ 6 3Q 21.08
<8801> 三井不 東Ｐ +8.62 2/ 6 3Q 43.11
<1885> 東亜建 東Ｐ +8.23 2/ 6 3Q 23.87
<9302> 三井倉ＨＤ 東Ｐ +8.10 2/ 6 3Q 16.85
<3099> 三越伊勢丹 東Ｐ +7.90 2/ 6 3Q -3.35
<6418> 日金銭 東Ｐ +7.75 2/ 6 3Q -36.97
<1721> コムシスＨＤ 東Ｐ +7.66 2/ 6 3Q 9.77
<7721> 東京計器 東Ｐ +7.36 2/ 6 3Q 77.71
<9519> レノバ 東Ｐ +7.22 2/ 6 3Q 黒転
<1801> 大成建 東Ｐ +6.62 2/ 6 3Q 40.97
<8830> 住友不 東Ｐ +6.56 2/ 6 3Q 7.84
<8522> 名古屋銀 東Ｐ +6.26 2/ 6 3Q 36.32
<3360> シップＨＤ 東Ｐ +6.10 2/ 6 3Q -6.55
<6652> ＩＤＥＣ 東Ｐ +5.92 2/ 6 3Q 107.56
<6332> 月島ＨＤ 東Ｐ +5.79 2/ 6 3Q 35.11
<7231> トピー 東Ｐ +5.61 2/ 6 3Q 75.25
<7994> オカムラ 東Ｐ +5.56 2/ 6 3Q -1.76
<7203> トヨタ 東Ｐ +5.56 2/ 6 3Q -22.87
<1814> 大末建 東Ｐ +5.53 2/ 6 3Q 129.72
<1980> ダイダン 東Ｐ +5.37 2/ 6 3Q 62.30
<8935> ＦＪネクＨＤ 東Ｐ +5.00 2/ 6 3Q 30.11
<4368> 扶桑化学 東Ｐ +4.97 2/ 6 3Q 14.58
<7745> Ａ＆Ｄホロン 東Ｐ +4.78 2/ 6 3Q -6.01
<4189> ＫＨネオケム 東Ｐ +4.42 2/ 6 本決算 16.74
<6875> メガチップス 東Ｐ +4.18 2/ 6 3Q -62.53
<6507> シンフォニア 東Ｐ +4.00 2/ 6 3Q 4.42
<8001> 伊藤忠 東Ｐ +3.88 2/ 6 3Q 5.21
<1301> 極洋 東Ｐ +3.75 2/ 6 3Q -12.29
<6958> 日本ＣＭＫ 東Ｐ +3.72 2/ 6 3Q -43.31
<8035> 東エレク 東Ｐ +3.68 2/ 6 3Q -18.72
<8075> 神鋼商 東Ｐ +3.62 2/ 6 3Q -9.05
<2154> オープンＵＰ 東Ｐ +3.48 2/ 6 上期 2.65
<5357> ヨータイ 東Ｐ +3.40 2/ 6 3Q -1.16
<6445> ジャノメ 東Ｐ +3.31 2/ 6 3Q -24.05
<8418> 山口ＦＧ 東Ｐ +3.13 2/ 6 3Q -2.67
<7322> 三十三ＦＧ 東Ｐ +3.10 2/ 6 3Q 30.13
<1871> ピーエス 東Ｐ +3.10 2/ 6 3Q 12.27
<7167> めぶきＦＧ 東Ｐ +3.09 2/ 6 3Q 26.77
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした9日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース