―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の2月5日から6日の決算発表を経て9日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.3　サイバー <4751>
　26年9月期第1四半期(10-12月)の連結経常利益は前年同期比2.7倍の242億円に急拡大し、通期計画の550億円(中央値)に対する進捗率は44.0％に達し、5年平均の15.8％も上回った。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<1813> 不動テトラ 　　東Ｐ 　 +16.11 　　2/ 6　　　3Q　　　103.49
<1968> 太平電 　　　　東Ｐ 　 +14.46 　　2/ 6　　　3Q　　　　9.83
<4751> サイバー 　　　東Ｐ 　 +14.27 　　2/ 6　　　1Q　　　174.95
<1720> 東急建設 　　　東Ｐ 　 +13.96 　　2/ 6　　　3Q　　　214.41
<6976> 太陽誘電 　　　東Ｐ 　 +12.72 　　2/ 6　　　3Q　　　 44.68

<1951> エクシオＧ 　　東Ｐ 　 +11.55 　　2/ 6　　　3Q　　　 40.52
<7729> 東京精 　　　　東Ｐ 　 +10.32 　　2/ 6　　　3Q　　　　9.73
<7184> 富山第一銀 　　東Ｐ 　 +10.24 　　2/ 6　　　3Q　　　-23.76
<4027> テイカ 　　　　東Ｐ　　 +9.66 　　2/ 6　　　3Q　　　-42.52
<6804> ホシデン 　　　東Ｐ　　 +9.07 　　2/ 6　　　3Q　　　 74.34

<6996> ニチコン 　　　東Ｐ　　 +8.97 　　2/ 6　　　3Q　　　-12.85
<3563> Ｆ＆ＬＣ 　　　東Ｐ　　 +8.97 　　2/ 6　　　1Q　　　 41.48
<1332> ニッスイ 　　　東Ｐ　　 +8.74 　　2/ 6　　　3Q　　　 21.08
<8801> 三井不 　　　　東Ｐ　　 +8.62 　　2/ 6　　　3Q　　　 43.11
<1885> 東亜建 　　　　東Ｐ　　 +8.23 　　2/ 6　　　3Q　　　 23.87

<9302> 三井倉ＨＤ 　　東Ｐ　　 +8.10 　　2/ 6　　　3Q　　　 16.85
<3099> 三越伊勢丹 　　東Ｐ　　 +7.90 　　2/ 6　　　3Q　　　 -3.35
<6418> 日金銭 　　　　東Ｐ　　 +7.75 　　2/ 6　　　3Q　　　-36.97
<1721> コムシスＨＤ 　東Ｐ　　 +7.66 　　2/ 6　　　3Q　　　　9.77
<7721> 東京計器 　　　東Ｐ　　 +7.36 　　2/ 6　　　3Q　　　 77.71

<9519> レノバ 　　　　東Ｐ　　 +7.22 　　2/ 6　　　3Q　　　　黒転
<1801> 大成建 　　　　東Ｐ　　 +6.62 　　2/ 6　　　3Q　　　 40.97
<8830> 住友不 　　　　東Ｐ　　 +6.56 　　2/ 6　　　3Q　　　　7.84
<8522> 名古屋銀 　　　東Ｐ　　 +6.26 　　2/ 6　　　3Q　　　 36.32
<3360> シップＨＤ 　　東Ｐ　　 +6.10 　　2/ 6　　　3Q　　　 -6.55

<6652> ＩＤＥＣ 　　　東Ｐ　　 +5.92 　　2/ 6　　　3Q　　　107.56
<6332> 月島ＨＤ 　　　東Ｐ　　 +5.79 　　2/ 6　　　3Q　　　 35.11
<7231> トピー 　　　　東Ｐ　　 +5.61 　　2/ 6　　　3Q　　　 75.25
<7994> オカムラ 　　　東Ｐ　　 +5.56 　　2/ 6　　　3Q　　　 -1.76
<7203> トヨタ 　　　　東Ｐ　　 +5.56 　　2/ 6　　　3Q　　　-22.87

<1814> 大末建 　　　　東Ｐ　　 +5.53 　　2/ 6　　　3Q　　　129.72
<1980> ダイダン 　　　東Ｐ　　 +5.37 　　2/ 6　　　3Q　　　 62.30
<8935> ＦＪネクＨＤ 　東Ｐ　　 +5.00 　　2/ 6　　　3Q　　　 30.11
<4368> 扶桑化学 　　　東Ｐ　　 +4.97 　　2/ 6　　　3Q　　　 14.58
<7745> Ａ＆Ｄホロン 　東Ｐ　　 +4.78 　　2/ 6　　　3Q　　　 -6.01

<4189> ＫＨネオケム 　東Ｐ　　 +4.42 　　2/ 6　本決算　　　 16.74
<6875> メガチップス 　東Ｐ　　 +4.18 　　2/ 6　　　3Q　　　-62.53
<6507> シンフォニア 　東Ｐ　　 +4.00 　　2/ 6　　　3Q　　　　4.42
<8001> 伊藤忠 　　　　東Ｐ　　 +3.88 　　2/ 6　　　3Q　　　　5.21
<1301> 極洋 　　　　　東Ｐ　　 +3.75 　　2/ 6　　　3Q　　　-12.29

<6958> 日本ＣＭＫ 　　東Ｐ　　 +3.72 　　2/ 6　　　3Q　　　-43.31
<8035> 東エレク 　　　東Ｐ　　 +3.68 　　2/ 6　　　3Q　　　-18.72
<8075> 神鋼商 　　　　東Ｐ　　 +3.62 　　2/ 6　　　3Q　　　 -9.05
<2154> オープンＵＰ 　東Ｐ　　 +3.48 　　2/ 6　　上期　　　　2.65
<5357> ヨータイ 　　　東Ｐ　　 +3.40 　　2/ 6　　　3Q　　　 -1.16

<6445> ジャノメ 　　　東Ｐ　　 +3.31 　　2/ 6　　　3Q　　　-24.05
<8418> 山口ＦＧ 　　　東Ｐ　　 +3.13 　　2/ 6　　　3Q　　　 -2.67
<7322> 三十三ＦＧ 　　東Ｐ　　 +3.10 　　2/ 6　　　3Q　　　 30.13
<1871> ピーエス 　　　東Ｐ　　 +3.10 　　2/ 6　　　3Q　　　 12.27
<7167> めぶきＦＧ 　　東Ｐ　　 +3.09 　　2/ 6　　　3Q　　　 26.77

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした9日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース