ロブテックス <5969> [東証Ｓ] が2月9日午前(09:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比55.6％減の9100万円に大きく落ち込んだ。

併せて、通期の同利益を従来予想の2億2000万円→1億1000万円(前期は2億2200万円)に50.0％下方修正し、減益率が0.9％減→50.5％減に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の1億4600万円→3600万円(前年同期は8300万円)に75.3％減額し、一転して56.6％減益計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比74.2％減の1700万円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の3.3％→1.0％に悪化した。



株探ニュース

