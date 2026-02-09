¡È2025Ç¯¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥óÆüËÜ°ì¡É»ûÃÏ¤ß¤Î¤ê¡¡Àã¤ÎÆü¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤Ë¡ÖÄ¶²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖºÇ¶¯¤©¤©¡Á¡×
¡¡¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥¢¥ï¡¼¥É¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î»ûÃÏ¤ß¤Î¤ê¡Ê35¡Ë¤¬9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÈÀã¤ÎÆü¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âµ¯¤¤Æ¥«¡¼¥Æ¥ó¤¢¤±¤ÆÀã¹ß¤Ã¤Æ¤ë¤È¡Ø¤ï¤¡Àã¤À¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Çò¥³¡¼¥Ç¤Î¥Ù¥ì¡¼Ë¹¡¢¼êÂÞ¡¢¥È¥Ã¥×¥¹»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÄ¶²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ß¤Î¤ê¤ó¡¡ºÇ¶¯¤©¤©¡Á¡×¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ûÃÏ¤Ï¡¢2018Ç¯¤Ë¡ÖPacific¡¡Panther¡¡Girl¡×¤È¤·¤Æ¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢23Ç¯¤«¤é¡ÖZENTsweeties¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£
¡¡º£Ç¯1·î10Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢25Ç¯¤Ë³èÌö¤·¤¿300¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤ÎÃæ¤«¤é¿Íµ¤â1¤ò·è¤á¤ë¡Ö¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥¢¥ï¡¼¥É2025¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£
¡¡´ôÉì¸©½Ð¿È¤Ç¡¢¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤Ï¡¢¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë63¡¢¥¹¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤ÏB83¡¦W58¡¦H84¡£·ì±Õ·¿A¡£¼ñÌ£¡¦ÆÃµ»¤ÏÁÝ½ü¡¢ÎÁÍý¡£