TOMORROW X TOGETHER¤¬2·î7Æü(ÅÚ)¤ª¤è¤Ó8Æü(Æü)¤Îµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¸ø±é¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¼«¿È½é¤Î5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ãTOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ¡ãACT : TOMORROW¡ä IN JAPAN¡ä¤òÀ®¸ùÎ¢¤Ë½ª¤¨¤¿¡£Æ±¸ø±é¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡£
¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¼«¿È4ÅÙÌÜ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ÎÆüËÜ¸ø±é¤Ç¡¢11·î¤Îºë¶Ì¡¦¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢°¦ÃÎ¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥ä¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡¢¤½¤·¤Æµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Þ¤Ç¡¢5¤Ä¤ÎÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¡£¤½¤Î¥Ä¥¢¡¼Ì¾¤Ë¤Ï¡ÈÌóÂ«¤·¤¿ÌÀÆü¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë¿Ê¤à¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤ËÂ³¤¡¢TOMORROW X TOGETHER¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Îº¸±¦¤«¤é¥È¥é¥Ã¥¯·¿¤Î¥È¥í¥Ã¥³¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢Ëþ°÷¤Î²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÏMOA (TXT¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î)¤Î¶á¤¯¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È½ä¤ê¡¢´¿À¼¤Ë±þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡ÖLO$ER=LO♡ER¡×¤È¡Ö¤¤Ã¤È¤º¤Ã¤È (Kitto Zutto)¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
ºòÇ¯10·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØStarkissed¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖCan¡Çt Stop¡×¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤Ï°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤ê¡¢Ç®¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡ÖDanger¡×¡ÖUpside Down Kiss¡×¡ÖGrowing Pain¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Ò¤È¤ê¤ÎÌë (Hitori no Yoru)¡×¡Ö0X1=LOVESONG (I Know I Love You)feat. ´öÅÄ¤ê¤é[Japanese Ver.]¡×¤Ê¤É¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤«¤Ä¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
º£²ó¤Î¸ø±é¤Î¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤¬É½¤ì¤¿¥½¥í¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¡£TAEHYUN¤¬É½¸½ÎÏË¤«¤Ê²ÎÀ¼¤Ç¡ÖBird of Night¡×¤ò¿¤Ó¤ä¤«¤Ë²Î¤¦¤È²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤Ç±þ¤¨¡¢SOOBIN¤Î¡ÖSunday Driver¡×¤Ç¤Ï¸ø±éÃÏ¤Ç¤¢¤ëÂçºå¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡ÖËÍ¤È°ì½ï¤Ë¤¿¤³¤ä¤¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤«¤Ø¤ó¡© ¤Û¤Ê¹Ô¤¯¤Ç¡ª¡×¤ÈMOA¤òÍ¶¤¤¡¢¾Ð´é¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿²ñ¾ì¡£HUENINGKAI¤Î¡ÖDance With You¡×¤Ç¤Ï¥À¥ó¥µ¡¼¤È¶¦¤Ë·«¤ê¹¤²¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ä»þ¤ª¤ê¸«¤»¤ëÄ©È¯Åª¤Ê´ãº¹¤·¤ËÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢YEONJUN¤Ï¡ÖGhost Girl¡×¤ÈºòÇ¯11·î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNO LABELS PART.01¡Ù¤«¤é¡ÖTalk To You¡×¤Î2¶Ê¤òÈäÏª¤·¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¾¸°®¤·¤¿¡£BEOMGYU¤ÏMOA¤Î¹¬±¿¤ò´ê¤¦»Í¤ÄÍÕ¤Î¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¤¬Éñ¤¦Ãæ¤Ç¡ÖTake My Half¡×¤È¡ÖPanic¡×¤òÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÈäÏª¤·¡¢³Ú¶Ê¤ÎÍ¥¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë²ñ¾ì¤â²¹¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¸ø±é½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»Ñ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Î¡Ö¤¢¤ëÆü¡¢Æ¬¤«¤é¥Ä¥Î¤¬À¸¤¨¤¿ (CROWN) [Japanese Ver.]¡×¤Î¥Ð¥é¡¼¥É¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òÈäÏª¡£Â³¤¯MC¤Ç¤ÏSOOBIN¤«¤é¡¢4·î¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤òÌÜÉ¸¤Ë½àÈ÷Ãæ¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦´ò¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢²ñ¾ì¤Ï´î¤Ó¥à¡¼¥É¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
TOMORROW X TOGETHER¤ÈMOA¤¬°ì½ï¤Ë²Î¤¦¡ÖÀ±¤Î»í [Japanese Ver.]¡×¤ÇËÜÊÔ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤È¡¢ÌÄ¤ê¤ä¤Þ¤Ê¤¤¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ë±þ¤¨¤Æ¡ÖMOA Diary (Dubaddu Wari Wari) [Japanese Ver.]¡×¡¢¡Ö±Ê±ó¤Ë¸÷¤ì (Everlasting Shine)¡×¡¢¡ÖI¡Çll See You There Tomorrow¡×¤Ê¤É¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÈäÏª¤·¤¿¡£
¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëÆüËÜ5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤òÂçÀ®¸ù¤Ë¼ý¤á¤¿TOMORROW X TOGETHER¤Ï¡¢2·î27Æü(¶â)¡¢28Æü(ÅÚ)¡¢3·î1Æü(Æü)¤Ë´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Ë¤Æ¡ã2026 TXT MOA CON¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¤³¤Î¸ø±é¤Ç¤Ï¥é¥¤¥Ö¥Ð¥ó¥É¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ãTOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ¡ãACT : TOMORROW¡ä IN JAPAN¡ä
¢§2025Ç¯
11·î15Æü(ÅÚ)¡¡ºë¶Ì¡¦¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à
11·î16Æü(Æü)¡¡ºë¶Ì¡¦¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à
12·î06Æü(ÅÚ)¡¡°¦ÃÎ¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥ä
12·î07Æü(Æü)¡¡°¦ÃÎ¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥ä
12·î27Æü(ÅÚ)¡¡Ê¡²¬¡¦¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬
12·î28Æü(Æü)¡¡Ê¡²¬¡¦¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬
¢§2026Ç¯
01·î21Æü(¿å)¡¡Åìµþ¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à
01·î22Æü(ÌÚ)¡¡Åìµþ¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à
02·î07Æü(ÅÚ)¡¡Âçºå¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå
02·î08Æü(Æü)¡¡Âçºå¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå
¢£¡ÖSSS (Sending Secret Signals) (feat. HYDE)¡×
2026Ç¯1·î26Æü(·î)ÇÛ¿®³«»Ï
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://txt.lnk.to/sss_hydeTP
