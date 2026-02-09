¥¹¥¿¡¼¥¼¥ó ¹ñ»ºÆÚÆù¤Ë¿·ÈÎÂ¥¡Ö¸µµ¤¤Î¤Ð¤È¤ó¡× ¾ÃÈñ¼ÔÌÜÀþ¤ÎÄó°Æ¤ËÎÏ
¡¡¿©Æù²·Âç¼ê¤Î¥¹¥¿¡¼¥¼¥ó¤Ç¤Ï¹ñ»ºÆÚÆù¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¥Ý¡¼¥¯¡×¤Î¼ûÍ×³«Âó¤Ø¡¢¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤ÎÈÎÂ¥¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£
¡¡¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¸µµ¤¤Î¤Ð¤È¤ó¡×¡£¤½¤â¤½¤â¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤È¤Ï²¿¤«¡©¤òºÆ¸¡Æ¤¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÅö¼Ò¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤Æ¡¢¤¤¤Þ²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«¤ò¹Í¤¨¤¿¡£¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÀ¼¤òÃúÇ«¤Ë½¦¤¤¾å¤²¤Æ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡ØÇã¤¦ÍýÍ³¡Ù¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡£ó¨¶¶ÀµÍº¾ïÌ³¤¬ÀâÌÀ¤·¤¿¡Ê2·î4Æü¡¢½Õ²Æ¾¦ÉÊÄó°Æ²ñ¤Ç¡Ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö²¿¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Î¤«¡×¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿ÁÊµáÉ½¸½¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¡Ö¾ÃÈñ¼Ô¤¬²¿¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¡×¤ò¼´¤Ë¼ÒÆâ¤Ç¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÊç½¸¡£¿ÈÂÎ¤ÎÈèÏ«²óÉü¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿´¤Î½¼Â¤òÉ½¸½¤·¤¿¡Ö¥³¥³¥í¤È¥«¥é¥À¤Ë¸µµ¤¤ò¤Ä¤Ê¤°¡ª¡×¤È¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¶Á¤¯Ì¾Á°¤È¤·¤Æ¡Ö¸µµ¤¤Î¤Ð¤È¤ó¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡£
¡¡¤ª¤¤¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤È¥Ó¥¿¥ß¥óB1¤¬ËÉÙ¤Ê¹ñ»º¤³¤À¤ï¤ê¥Ý¡¼¥¯¡£¤ª¤¤¤·¤¯ËþÂ¤Ç¤¤ë¿©»ö¤Ç¡¢ÌÀÆü¤Ø¸µµ¤¤ò¤Ä¤Ê¤°¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¤¿¡£Å¹Æ¬¤Ç¤ÏÈÎÂ¥¥·¡¼¥ë¤äPOP¤Ç¤½¤Î²ÁÃÍ¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ª¤¤¤·¤µ¡¢²Á³Ê¡¢°ÂÁ´À¤ÎÄÉµá¤Ë¤Ï¶¥¹ç¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£´ûÂ¸¥Ë¡¼¥º¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ´ð½à¤ò²Ã¤¨¡¢Àøºß¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤¿Äó°Æ¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò¿Þ¤ê¤¿¤¤¡×¡Ê¹ñ»º¥Ý¡¼¥¯Éô ²Ï¸¶Å´Ìð»á¡Ë¡£¿©¤òÄÌ¤¸¤Æ·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¡Ö·ò¹¯Åê»ñ»Ô¾ì¡×¤Î²ÄÇ½À¤ò¸«¿ø¤¨¡Ö·ò¹¯¡Ü¿´¤Î½¼Â¡×¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¡£
¡¡´ûÂ¸¼è°·Å¹¤«¤é¤â¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ø¤Î¶¦´¶¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ÀèÊý¤«¤é¤ÎPOPÄó°Æ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ì¤Æ³Æþ¤Î¾®ÇäÅ¹¤ä³°¿©¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤â¶¯¤á¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£