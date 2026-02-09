¹Åç¸©¤Ï6Áªµó¶è¤¹¤Ù¤Æ¼«Ì±¾¡Íø¡¡Àã¤ÇÅêÉ¼»þ´Ö·«¤ê¾å¤²¤â
8Æü¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¤¿½°±¡Áª¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¹Åç¸©Æâ¤Î6Áªµó¶è¤¹¤Ù¤Æ¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾®Áªµó¶èÀ©¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ú1¶è:´ßÅÄÊ¸Íº»á
¡Ö¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤¬ºÆ¤ÓÊª»ö¤¬·è¤á¤é¤ì¤ë¡£Á°¿Ê¤ò¤¹¤ëÀ¯¼£¤òºÆ¤Ó¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¡×
¡ú2¶è:Ê¿¸ýÍÎ»á
¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤È¹â»ÔÆâ³Õ4¤«·î¼å¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¤â¤½¤ÎÉ¾²Á¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¡×
ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ÎÀÆÆ£Å´É×¶¦Æ±ÂåÉ½¤¬ÅöÁª¤ò½Å¤Í¤¿¹Åç3¶è¤Ç¤Ï¡¢ÈæÎãÁ°¿¦¤ÎÀÐ¶¶»á¤¬´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¹Åç3¶è¤«¤é¤Ä¤¤¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎµÄÀÊ¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¹ñÀ¯¤ËÁ÷¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡ú4¶è:¿·Ã«ÀµµÁ»á
¡Ö¹ñÆâ³°¤Î¸·¤·¤¤¾ðÀª¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ë ¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹ñÀ¯¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ³§ÍÍ¤Î¤ªÀ¼¤òÆÏ¤±¤ë¤Ù¤¯¡¢ÁáÂ®»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È¡×
¹Åç5¶è¤Ç½éÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»³ËÜ¿¼¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ú5¶è:»³ËÜ¿¼»á
¡ÖËÜÅö¤Ë¤È¤Æ¤â¾¡¤ÁÌÜ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³§ÍÍ¤É¤¦¤«»ä¤ò°é¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤Ç¤¹¤Í¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é»ä¤â°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤ ¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ú6¶è:¾®ÎÓ»ËÌÀ»á¡Ö¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¡¢Â¿¤¯¤ÎµÄÀÊ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤³¤½¡¢Æñ¤·¤¤²þ³×¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¸½ÌòÀ¤Âå¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤Þ¤À¤Þ¤ÀÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¡¢¤½¤¦»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñ¹½Â¤¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
°ìÊý¡¢³ÆÃÏ¤ÇÂçÀã·ÙÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¾±¸¶»Ô¤Ç¤Ï79¤«½ê¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅêÉ¼½ê¤Ç½ªÎ»»þ´Ö¤ò·«¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
