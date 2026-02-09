¡ÖÎäÂ¢¸Ë¤ÎÀßÄê²¹ÅÙ¤ò¡Ø¶¯¡Ù¤«¤é¡ØÃæ¡Ù¤Ë¤¹¤ì¤ÐÅÅµ¤Âå¤¬²¼¤¬¤ë¡×¤È¥Í¥Ã¥È¤Ç¸«¤ÆÊÑ¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢¿©ÉÊ¤¬½ý¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸÷Ç®Èñ¤È¿©ºà¤Î¥í¥¹¡¢¤É¤Á¤é¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¶¯¢ªÃæ¡×¤ÇÅÅµ¤Âå¤Ï¤¤¤¯¤é²¼¤¬¤ë¡©
¤Þ¤º¡¢¥Í¥Ã¥È¾ðÊó¤¬´°Á´¤Ê¥¦¥½¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ñ¸»¥¨¥Í¥ë¥®ーÄ£¤Î¡Ö¾Ê¥¨¥Í¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÀßÄê²¹ÅÙ¤ò¡Ö¶¯¡×¤«¤é¡ÖÃæ¡×¤Ë¤¹¤ë¤È¡Ê¼þ°Ï²¹ÅÙ22ÅÙ¤Î¾ò·ï¡ËÇ¯´Ö 61.72¥¥í¥ï¥Ã¥È¥¢¥ïー¤Î¾Ê¥¨¥Í¤ÇÇ¯´ÖÌó1910±ß¤ÎÅÅµ¤Âå¤¬ÀáÌó¤Ç¤¤ëÎã¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·î¤ËÄ¾¤¹¤È¡¢Ìó160±ß¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤¬ºÇ½é¤Î½ÅÍ×ÅÀ¤Ç¡¢¸ú²Ì¤Ï¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤°ìÊý¡¢·àÅª¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÎäÂ¢¸Ë¤Ï»È¤¤Êý¤äµ¡¼ï¡¢µ¨Àá¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢¶â³Û¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÌÜ°Â¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÀáÌó¤Ç¤¤ë¶â³Û¤ÎÌÜ°Â¤òÃÎ¤ë¤È¡¢ÅÅµ¤Âå¤ÎÀáÌó¤È¿©ºà¥í¥¹¤Î¤É¤Á¤é¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤«È½ÃÇ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·²¹ÅÙ¤ò²¼¤²¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢500～1000±ß¤Î¿©ºà¤ò·î¤Ë1²ó¤Ç¤âÌµÂÌ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢ÀáÅÅÊ¬¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤äÇã¤¤Ä¾¤·¤Î¼ê´Ö¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¡¢²È·×¤Ø¤Î¥À¥áー¥¸¤Ï¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤·Á¤Ç¤¸¤ï¤¸¤ïÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿©ºà¤¬½ý¤à¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©
¿©ÉÊ¤¬½ý¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀßÄê¤ò²¼¤²¤¿¤³¤È¤Ç¸ËÆâ²¹ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ºÙ¶Ý¤¬Áý¤¨¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ç¤Ï¡¢²ÈÄí¤Ç¤ÎÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¡ÖÎäÂ¢¸Ë¤Ï10ÅÙ°Ê²¼¡¢ÎäÅà¸Ë¤Ï－15ÅÙ°Ê²¼¡×¤òµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢²¹ÅÙ·×¤Ç»þ¡¹Â¬¤ë¤³¤È¤â´«¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤ÎºÙ¶Ý¤Ï²¹ÅÙ¤¬Äã¤¤¤Û¤ÉÁý¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Îä¤¨¤¬¼å¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤È¡¢ÆÃ¤ËÆù¡¦µû¡¦ºî¤êÃÖ¤¡¦¥«¥Ã¥ÈÌîºÚ¤Ê¤É¤¬±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤³¤ÇÃí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡ÖÃæ¤Ë¤·¤¿¡áÉ¬¤º´í¸±¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÌäÂê¤Ï¡ÈÉ½¼¨¡É¤è¤ê¡È¼Â²¹ÅÙ¡É¤Ç¡¢Æ±¤¸¡ÖÃæ¡×¤Ç¤âµ¡¼ï¤ä´Ä¶¤Ç¸ËÆâ²¹ÅÙ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£²Æ¾ì¤äÈâ¤Î³«ÊÄ¤¬Â¿¤¤²ÈÄí¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¤¬µÍ¤á¹þ¤ß¤¹¤®¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë²¹ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸÷Ç®Èñ¤è¤ê¿©ºà¥í¥¹¤òÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¾ìÌÌ¤È¡¢Î¾Î©¤¹¤ë¸½¼ÂÅª¤ÊÀáÅÅºö
ÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤Ï¡Ö¿©ÉÊ¤Î°ÂÁ´¤È¥í¥¹ÂÐºö¡×¤Ç¤¹¡£ÍýÍ³¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Î²¹ÅÙÀßÄê¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ëÀáÌó¤¬·î¿ôÉ´±ßµ¬ÌÏ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¿©ºà¥í¥¹¤Ï°ìÅÙ¤Ç¿ôÉ´～¿ôÀé±ß¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¿©ÃæÆÇ¤Î¥ê¥¹¥¯¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡¢²¼¤²¤¹¤®¤Ï³ä¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·¡¢¡Ö¶¯¤ËÌá¤¹¡×¤À¤±¤¬²ò·èºö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Î¾Î©¤Î¥³¥Ä¤Ï¡¢¼¡¤Î½çÈÖ¤Ç¤¹¡£
Âè°ì¤Ë¡¢¸ËÆâ²¹ÅÙ·×¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢ÎäÂ¢¼¼¤¬10ÅÙ°Ê²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£10ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¡¢ÀßÄê¤ò¾å¤²¤ë¡Ê¡áÎä¤ä¤¹Êý¸þ¤Ë´ó¤»¤ë¡Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂèÆó¤Ë¡¢²¹ÅÙ¤ò¾å¤²¤º¤ËÅÅµ¤Âå¤ò²¼¤²¤ë¹ÔÆ°¤òÍ¥Àè¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¾Ê¥¨¥Í¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡×¤ÎÎã¤Ç¤Ï¡¢ÀßÄê°Ê³°¤Ç¤â¡Ö¸ËÆâ¤ÎµÍ¤á¹þ¤ß¤ò¸º¤é¤¹¡×¡ÖÈâ¤Î³«ÊÄ²ó¿ô¤ò¸º¤é¤¹¡×¡ÖÈâ¤ò³«¤±¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤òÃ»¤¯¤¹¤ë¡×¤À¤±¤Ç¡¢Ç¯´Ö¿ôÉ´～Àé±ßÂæ¤ÎÀáÌó¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè»°¤Ë¡¢½ý¤ß¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ï¡ÈÃÖ¤¾ì½ê¡É¤òÊÑ¤¨¤Þ¤¹¡£ÎäÂ¢¼¼¤Ç¤â²¹ÅÙ¥à¥é¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Æù¡¦µû¡¦ºî¤êÃÖ¤¤Ï±ü¤äÄã¤¤°ÌÃÖ¤Ê¤ÉÈæ³ÓÅªÎä¤¨¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤ËÃÖ¤¡¢Áá¤á¤Ë»È¤¦½¬´·¤òºî¤ë¤È¥í¥¹¤¬¸º¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î½ç¤ÇÂÐºö¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÃæ¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤Ê²¹ÅÙ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤«¡×¤ò¸½¼ÂÅª¤Ë¸«¶Ë¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÎäÂ¢¸ËÆâ¤Î²¹ÅÙ¤òÂ¬¤Ã¤ÆºÇÅ¬²½¤·¤è¤¦
¡Ö¶¯¢ªÃæ¤ÇÀáÅÅ¡×¤Ï¡¢¾ò·ï¤¬¹ç¤¨¤Ð³Î¤«¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÀáÌó³Û¤ÏÇ¯2000±ßÁ°¸å¤¬ÌÜ°Â¤Ç¡¢¿©ºà¤ò1²ó¤Ç¤âÌµÂÌ¤Ë¤¹¤ë¤È´ÊÃ±¤ËµÕÅ¾¤·¤Þ¤¹¡£¸÷Ç®Èñ¤È¿©ºà¥í¥¹¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÅú¤¨¤Ï¡¢ÀßÄêÉ½¼¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¸ËÆâ²¹ÅÙ¡É¤Ç·è¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÎäÂ¢¸Ë¤¬10ÅÙ°Ê²¼¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò²¹ÅÙ·×¤Ç³ÎÇ§¤·¤Ä¤Ä¡¢µÍ¤á¹þ¤ß¤ä³«ÊÄ¤Ê¤É¤Î¡È²¹ÅÙ¤ò¾å¤²¤Ê¤¤ÀáÅÅ¡É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¸÷Ç®Èñ¤â¿©ºà¥í¥¹¤â¡¢¤É¤Á¤é¤âÌµÍý¤Ê¤¯¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¡£
½ÐÅµ
·ÐºÑ»º¶È¾Ê »ñ¸»¥¨¥Í¥ë¥®ーÄ£ ¾Ê¥¨¥Í¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¾Ê¥¨¥ÍÀáÌó ÎäÂ¢¸Ë
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê ²ÈÄí¤Ç¤Ç¤¤ë¿©ÃæÆÇÍ½ËÉ¤Î6¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー