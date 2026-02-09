O·¿¤Ï¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤? 100Ëü¿Í¤òÄ´ºº¤·¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¡¢·ì±Õ·¿¤ÈÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤Îº¹
ÆüËÜ¤Ç¤ÏÀ³Ê¿ÇÃÇ¤Î±Æ¶Á¤ÇÆëÀ÷¤ß¤¬¤¢¤ë·ì±Õ·¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¶áÇ¯¤Î¸¦µæ¤Ç·ì±Õ·¿¤ÎÊ¬ÉÛÈæÎ¨¤¬´¶À÷¾É¤ÎÎ®¹Ô¤Î±Æ¶Á¤ò¤¦¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï·ì±Õ·¿¤¬´¶À÷¾É¤ä¤¬¤ó¡¢¿´·ì´É¼À´µ¤Îµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤µ¤ä¤±¤¬¤Î½Å¾É²½¥ê¥¹¥¯¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò²òÀâ¤·¤¿¡Ø·ì±Õ·¿¤Ç¤ï¤«¤ëÉÂµ¤¤È¥±¥¬¤Î¥ê¥¹¥¯¡Ù(¿¼À¥¹À°ì Ãø/ÊõÅç¼Ò ´©)¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ûç¹Â¡¤¬¤ó¨¡¨¡21À¤µª¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿¤¬¤ó
ÆüËÜ¿Í¤Î2¿Í¤Ë1¿Í¤ÏÈ¯ÉÂ¤¹¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëŽ¢¤¬¤óŽ£¡£
¤«¤Ä¤Æ¤ÏŽ¢ÉÔ¼£¤ÎÉÂŽ£¤È¤·¤Æ¶²¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÄê´üÅª¤Ê·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ë¤è¤ëÁá´üÈ¯¸«Ž¥Áá´ü¼£ÎÅ¤¬¿Ê¤ß¡¢¤µ¤é¤Ë²è´üÅª¤Ê¼£ÎÅË¡¤¬¼¡¡¹¤È³«È¯¤µ¤ì¤Æ¡¢¤¬¤ó¤ÎÀ¸Â¸Î¨¤Ï³Î¼Â¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î»à°ø¤ÎÂè1°Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢3¿Í¤Ë1¿Í¤Ï¤¬¤ó¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¶²¤í¤·¤¤ÉÂµ¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤·¤Æ¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ë¡¢¤¬¤ó¤È·ì±Õ·¿¤Î´Ö¤Ë¤â¡¢¿¼¤¤´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡û¥¢¥á¥ê¥«È¯¤Î¾×·âÅª¤Ê¸¦µæ·ë²Ì
¤Þ¤º¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹ñÎ©¤¬¤ó¸¦µæ½ê¤¬¹Ô¤Ã¤¿¡¢ÂÐ¾Ý¼Ô10Ëü7,000¿Í(ÃËÀ3Ëü¿Í¡¢½÷À7Ëü7000¿Í)¤È¤¤¤¦¡¢¾®¤µ¤ÊÅÔ»Ô¤ÎÁ´¿Í¸ý¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤Û¤É¤Îµ¬ÌÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ä´ºº¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ÎÂÐ¾Ý¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢1996Ç¯¤«¤é¤Î10Ç¯´Ö¡¢¤Î¤Ù93Ëü¿Í¤òÄÉÀ×Ä´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ä´ºº´ü´ÖÃæ¤Ë316¿Í¤¬ç¹Â¡(¤¹¤¤¤¾¤¦)¤¬¤ó¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Îç¹Â¡¤¬¤ó¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î·ì±Õ·¿¤ò¤â¤È¤Ë¥ê¥¹¥¯¤ò·×»»¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÈóO·¿(A·¿Ž¥B·¿Ž¥AB·¿)¤Î¿Í¤Ï¡¢O·¿¤Î¿Í¤è¤ê¤âç¹Â¡¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ê¿ô»ú¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤½¤Îº¹¤ÏÎòÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
A·¿¤Ç¤Ï1.32ÇÜ¡¢AB·¿¤Ç1.51ÇÜ¡¢B·¿¤Ç¤Ï1.72ÇÜ¤âç¹Â¡¤¬¤ó¤Ë¤«¤«¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(ÃæÎ¬)
¡ûÂçµ¬ÌÏÄ´ºº¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿°ß¤¬¤ó¤Î·ì±Õ·¿·¹¸þ**
¤Ç¤Ï¡¢ç¹Â¡¤¬¤ó°Ê³°¤Î¤¬¤ó¤Ç¤â¡¢·ì±Õ·¿¤Ç¥ê¥¹¥¯¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Þ¤º°ß¤¬¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2010Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤È¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¹çÆ±¸¦µæ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
·ì±Õ·¿¤¬¤ï¤«¤ëÎ¾¹ñ¤Î¸¥·ì¼Ô¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤È¡¢°ß¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¬¤ï¤«¤ë¤¬¤ó´µ¼Ô¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤µ¤»¤¿¤È¤³¤í¡¢°ß¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¡¢A·¿¤ÏO·¿¤ÈÈæ¤Ù¤Æ1.2ÇÜ¹â¤¤¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¥Ç¡¼¥¿²òÀÏ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥ó¥×¥ë¿ô¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È100Ëü¿Í°Ê¾å¤Ë¤â¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤À¤±Âçµ¬ÌÏ¤ÎÄ´ººŽ¥¸¦µæ¤Ç¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È·ì±Õ·¿¤Ë¤è¤ë¥ê¥¹¥¯¤Î°ã¤¤¤¬¸½¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢º£¸å¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤è¤êÌÀ¤é¤«¤Ê¥ê¥¹¥¯¤Î°ã¤¤¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û¡Ø·ì±Õ·¿¤Ç¤ï¤«¤ëÉÂµ¤¤È¥±¥¬¤Î¥ê¥¹¥¯¡Ù(¿¼À¥¹À°ì Ãø/ÊõÅç¼Ò ´©)
¥±¥¬¤ËÃí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï²¿·¿?
O·¿°Ê³°¤Î¿Í¤Ï¤Ê¤¼ç¹Â¡¤¬¤ó¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤?
·ì±Õ·¿¤ÏÀê¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º£¤ÏÉÂµ¤¤ä¥±¥¬¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÃÎ¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢·ì±Õ·¿¤ÎÀìÌç²È¤¬ºÇ¿·ÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÌÜ¤«¤é¤¦¤í¤³¤Î·ì±Õ·¿¤Î¿·¾ï¼±¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Amazon¹ØÆþ¥Ú¡¼¥¸¤Ï¤³¤Á¤é
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï·ì±Õ·¿¤¬´¶À÷¾É¤ä¤¬¤ó¡¢¿´·ì´É¼À´µ¤Îµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤µ¤ä¤±¤¬¤Î½Å¾É²½¥ê¥¹¥¯¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò²òÀâ¤·¤¿¡Ø·ì±Õ·¿¤Ç¤ï¤«¤ëÉÂµ¤¤È¥±¥¬¤Î¥ê¥¹¥¯¡Ù(¿¼À¥¹À°ì Ãø/ÊõÅç¼Ò ´©)¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ûç¹Â¡¤¬¤ó¨¡¨¡21À¤µª¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿¤¬¤ó
¤«¤Ä¤Æ¤ÏŽ¢ÉÔ¼£¤ÎÉÂŽ£¤È¤·¤Æ¶²¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÄê´üÅª¤Ê·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ë¤è¤ëÁá´üÈ¯¸«Ž¥Áá´ü¼£ÎÅ¤¬¿Ê¤ß¡¢¤µ¤é¤Ë²è´üÅª¤Ê¼£ÎÅË¡¤¬¼¡¡¹¤È³«È¯¤µ¤ì¤Æ¡¢¤¬¤ó¤ÎÀ¸Â¸Î¨¤Ï³Î¼Â¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î»à°ø¤ÎÂè1°Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢3¿Í¤Ë1¿Í¤Ï¤¬¤ó¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¶²¤í¤·¤¤ÉÂµ¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤·¤Æ¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ë¡¢¤¬¤ó¤È·ì±Õ·¿¤Î´Ö¤Ë¤â¡¢¿¼¤¤´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡û¥¢¥á¥ê¥«È¯¤Î¾×·âÅª¤Ê¸¦µæ·ë²Ì
¤Þ¤º¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹ñÎ©¤¬¤ó¸¦µæ½ê¤¬¹Ô¤Ã¤¿¡¢ÂÐ¾Ý¼Ô10Ëü7,000¿Í(ÃËÀ3Ëü¿Í¡¢½÷À7Ëü7000¿Í)¤È¤¤¤¦¡¢¾®¤µ¤ÊÅÔ»Ô¤ÎÁ´¿Í¸ý¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤Û¤É¤Îµ¬ÌÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ä´ºº¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ÎÂÐ¾Ý¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢1996Ç¯¤«¤é¤Î10Ç¯´Ö¡¢¤Î¤Ù93Ëü¿Í¤òÄÉÀ×Ä´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ä´ºº´ü´ÖÃæ¤Ë316¿Í¤¬ç¹Â¡(¤¹¤¤¤¾¤¦)¤¬¤ó¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Îç¹Â¡¤¬¤ó¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î·ì±Õ·¿¤ò¤â¤È¤Ë¥ê¥¹¥¯¤ò·×»»¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÈóO·¿(A·¿Ž¥B·¿Ž¥AB·¿)¤Î¿Í¤Ï¡¢O·¿¤Î¿Í¤è¤ê¤âç¹Â¡¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ê¿ô»ú¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤½¤Îº¹¤ÏÎòÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
A·¿¤Ç¤Ï1.32ÇÜ¡¢AB·¿¤Ç1.51ÇÜ¡¢B·¿¤Ç¤Ï1.72ÇÜ¤âç¹Â¡¤¬¤ó¤Ë¤«¤«¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(ÃæÎ¬)
¡ûÂçµ¬ÌÏÄ´ºº¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿°ß¤¬¤ó¤Î·ì±Õ·¿·¹¸þ**
¤Ç¤Ï¡¢ç¹Â¡¤¬¤ó°Ê³°¤Î¤¬¤ó¤Ç¤â¡¢·ì±Õ·¿¤Ç¥ê¥¹¥¯¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Þ¤º°ß¤¬¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2010Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤È¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¹çÆ±¸¦µæ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
·ì±Õ·¿¤¬¤ï¤«¤ëÎ¾¹ñ¤Î¸¥·ì¼Ô¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤È¡¢°ß¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¬¤ï¤«¤ë¤¬¤ó´µ¼Ô¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤µ¤»¤¿¤È¤³¤í¡¢°ß¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¡¢A·¿¤ÏO·¿¤ÈÈæ¤Ù¤Æ1.2ÇÜ¹â¤¤¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¥Ç¡¼¥¿²òÀÏ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥ó¥×¥ë¿ô¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È100Ëü¿Í°Ê¾å¤Ë¤â¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤À¤±Âçµ¬ÌÏ¤ÎÄ´ººŽ¥¸¦µæ¤Ç¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È·ì±Õ·¿¤Ë¤è¤ë¥ê¥¹¥¯¤Î°ã¤¤¤¬¸½¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢º£¸å¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤è¤êÌÀ¤é¤«¤Ê¥ê¥¹¥¯¤Î°ã¤¤¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û¡Ø·ì±Õ·¿¤Ç¤ï¤«¤ëÉÂµ¤¤È¥±¥¬¤Î¥ê¥¹¥¯¡Ù(¿¼À¥¹À°ì Ãø/ÊõÅç¼Ò ´©)
¥±¥¬¤ËÃí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï²¿·¿?
O·¿°Ê³°¤Î¿Í¤Ï¤Ê¤¼ç¹Â¡¤¬¤ó¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤?
·ì±Õ·¿¤ÏÀê¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º£¤ÏÉÂµ¤¤ä¥±¥¬¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÃÎ¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢·ì±Õ·¿¤ÎÀìÌç²È¤¬ºÇ¿·ÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÌÜ¤«¤é¤¦¤í¤³¤Î·ì±Õ·¿¤Î¿·¾ï¼±¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Amazon¹ØÆþ¥Ú¡¼¥¸¤Ï¤³¤Á¤é