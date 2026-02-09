¡ÚÊ¡²¬11¶è¡Û¼«Ì±¡¦ÉðÅÄ»á¡Ê57¡Ë¤¬¹ñÀ¯Éüµ¢¡¡°Ý¿·¡¦Â¼¾å»á¡Ê56¡Ë¤ÏÈæÎãÉü³è
½°±¡Áª¡¦Ê¡²¬11¶è¤Ï¡¢Í¿ÅÞÆ±»Î¤ÎÂÐ·è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á°²ó¡¢ÍîÁª¤·¤¿¼«Ì±¡¦ÉðÅÄÎÉÂÀ¤µ¤ó¡Ê57¡Ë¤¬ÊÖ¤êºé¤¡¢1Ç¯4¤«·î¤Ö¤ê¤Î¹ñÀ¯Éüµ¢¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄÀî»Ô¤ä¹Ô¶¶»Ô¤Ê¤É¤òÁªµó¶è¤È¤¹¤ëÊ¡²¬11¶è¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±¤ÎÉðÅÄÎÉÂÀ¤µ¤ó¤¬8²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸µÁíÌ³Âç¿Ã¤ÎÉðÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢Á°²ó¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Ç¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÎ¢¶âµÄ°÷¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤ª¤è¤½2000É¼º¹¤ÇÇÔ¤ì¤ÆµÄÀÊ¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
21Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡ÈÏ²¿ÍÀ¸³è¡É¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¼¥í¤«¤é¤Î¥¹¥¿ー¥È¡×¤È¤·¤Æ¡¢Áªµó¶èÆâ¤ò¤¯¤Þ¤Ê¤¯¤Þ¤ï¤ê¡¢»Ù»ý¤ò¸Ç¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÉðÅÄ»á
¡Ö1Ç¯3¤«·î¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÁªµóÀï¤ÇÆÀ¤¿¶µ·±¤Ï¤Ê¤Ë¤è¤ê¤â¡¢À¯¼£²È¡¢ÉðÅÄÎÉÂÀ¤Îºâ»º¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
µÄÀÊ³ÍÆÀ¤Ç¡¢ÉðÅÄ¤µ¤ó¤Ï1Ç¯4¤«·î¤Ö¤ê¤Î¹ñÀ¯Éüµ¢¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÁ°¿¦¡¦Â¼¾åÃÒ¿®¤µ¤ó¡Ê56¡Ë¤Ï¾®Áªµó¶è¤Ç¤ÏÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÈæÎã¤ÇÉü³èÅöÁª¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£