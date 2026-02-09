»°¾åÍª°¡¡¡Çò¤Î¥Ð¥ë¡¼¥ó¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È»ÑÈäÏª¤Ë¡ÖåºÎï¤ÇÁÇÅ¨¤Ç²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¹õÈ±¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡×
¡¡SKE48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»°¾åÍª°¡¡Ê32¡Ë¤¬9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Çò¤Î¥Ð¥ë¡¼¥ó¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö@peche_magazine¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤ß¤ó¤Ê¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÆü¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢º£Æü¤âÀã¤ÎÃæ²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó°¦´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡ªËÜÅö¤Ë¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¡£
¡¡Çò¤Î¥Ð¥ë¡¼¥ó¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡Öº£Æü²ñ¤¤¤ËÍè¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤â¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ëµ¡²ñºî¤ë¤Î¤Ç¤Þ¤¿²ñ¤ª¤¦¤Í¡¡º£Æü¤Î°áÁõ¤â²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡¡@aya_yagishita¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡ÖåºÎï¤ÇÁÇÅ¨¤Ç²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¹õÈ±¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»°¾å¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ß¥¹¥È¥ì¥¢¥¹¡ÊMISTREASS¡Ë¡×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£