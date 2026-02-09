東京・中央区の築地大橋で、パトカーを含む車7台が関係する事故が相次ぎ警察官2人がひき逃げされた事件で、現場に高級スポーツカーを放置して逃げていた運転手の男が警視庁に逮捕されました。

【写真を見る】【速報】築地大橋で車7台関係する事故 「ランボルギーニ」を放置して逃走の運転手・自営業の中国籍の男（41）を逮捕 警視庁

この事故は、きのう（8日）午前4時半ごろ、中央区の築地大橋で乗用車がタクシーと衝突し、この事故への対応のため現場に駆けつけた警視庁のパトカーに高級スポーツカー「ランボルギーニ」が突っ込み、パトカーに乗っていた40代と50代の男性警察官2人が首や腰の骨を折る重傷を負ったものです。事故のあと「ランボルギーニ」を運転していた男は車を放置して現場から逃走していましたが、その後、警視庁に危険運転傷害などの疑いで逮捕されました。

逮捕されたのは中国籍で東京・中央区の自営業・劉・長然容疑者（41）で、きのう午前5時すぎ、停車中の車に衝突して51歳の男性らに重傷を負わせるなどしたにも関わらず、救護などの措置をとらず逃走した疑いが持たれています。

築地大橋では、ほかにも事故現場を避けようとハンドルを切った別の車3台が雪の影響でスリップするなどして、単独事故や追突事故が相次ぎ、あわせて6人が負傷しています。