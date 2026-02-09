“本格派”を感じさせる進化で魅力アップ

ルノーは2026年1月26日、インド市場向けの新型コンパクトSUV「ダスター（Duster）」を世界初公開しました。

2026年春に発売予定の新型モデルは、最新プラットフォームの採用により走りと環境性能を大きく進化させています。

【画像】超カッコイイ！ これが14年ぶり大刷新の「新型“ちいさい”SUV」です！ 画像で見る（38枚）

新型ダスターの最大の特徴は、SUVらしいタフな佇まいと先進的なデジタル環境を高次元で両立させている点にあります。

インドでは2012年に初代モデルが登場して以来、約14年ぶりとなる今回のフルモデルチェンジでは、ルノー・グループの最新プラットフォーム「RGMP」を採用しました。

ボディサイズは全長4343mm×全幅1813mm×全高1656mm、ホイールベースは2657mm。都市部でも扱いやすいサイズ感を保ちながら、SUVらしい力強いプロポーションを実現しています。

とくに注目されるのが最低地上高で、212mmを確保。これはスズキ「ジムニー」級ともいえる数値で、本格的な悪路走破性を意識した設計となっています。

デザイン面では、ルノーの新世代シグネチャーとなるフルLEDヘッドライトを採用。ヒマラヤの自然をモチーフにした新色「ジェイド・マウンテン・グリーン」も用意され、モダンさとワイルドさを併せ持つ外観に仕上げられました。

パワートレインも大きな進化点です。インド向けルノー車として初めて、フルハイブリッドシステム「E-Tech 160」を設定。1.8リッター直列4気筒エンジンに2基の電気モーターと1.4kWhバッテリーを組み合わせ、システム最高出力160馬力を発揮します。市街地走行の最大80％を電気のみで走行できるとされています。

このほか、最高出力160馬力の1.3リッター直列4気筒ターボ、100馬力を発揮する1リッター直列3気筒ターボもラインナップ。用途や予算に応じた選択肢が用意されました。

インテリアには10.25インチのデジタルメーターと10.1インチのタッチスクリーンを並べた「OpenRツインスクリーン」を採用。Google Automotive Servicesを搭載し、ナビや音声操作などを車両単体で利用できる先進的なコネクティビティを実現しています。

また、17種類の先進運転支援システム（ADAS）を搭載し、安全性能も大きく向上しました。

※ ※ ※

新型ダスターについてSNSでは、「デザインがいい」「無骨だけど今っぽい」といったスタイリングへの評価が多く見られます。

また、「サイズ感がちょうどいい」「この大きさなら日本でも扱いやすそう」と、全長4.3m級というボディサイズに注目する声も目立ちます。

そのほか、「日本で売ってほしい」「これは日本でも売れそう」「日本導入されたら本気で検討する」といった導入を期待するコメントや、「乗ってみたい」「欲しい」「日本に来たら嬉しい」といった前向きな反応も多数寄せられています。

14年ぶりに刷新されたルノーの本格派コンパクトSUVが、今後どの市場へ展開されていくのか、引き続き注目が集まりそうです。