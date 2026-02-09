惜敗の松山英樹が約1億6400万円獲得 日本勢はいくら稼いだ？
＜WMフェニックス・オープン 最終日◇8日◇TPCスコッツデール スタジアムC（米アリゾナ州）◇7261ヤード・パー71＞単独首位で出た松山英樹は4バーディ・1ボギーの「68」をマークし、トータル16アンダー・首位タイでフィニッシュ。プレーオフではクリストファー・ゴッタラップ（米国）に敗れ、今季初優勝、通算12勝目はならなかった。
【動画】松山ガックリ…POで痛恨の池ポチャ
それでも今季初のトップ10入りとなる単独2位。賞金として104万6400ドル（約1億6477万円）を獲得した。久常涼はトータル12アンダー・10位タイに入り、24万2400ドル（約3816万円）を獲得。平田憲聖はトータル3アンダー・54位タイで2万2272ドル（約351万円）をつかんだ。金谷拓実はトータル2アンダー・60位タイで2万1312ドル（約335万円）、中島啓太はトータル3オーバー・71位で1万9488ドル（約307万円）を手にした。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
WMフェニックスOP 最終結果
松山英樹の最終日プレー詳細
松山英樹、2025年に稼いだ金額がすごかった
ファウラーが「ヒデキ、また、やろうな」に込めた想い
松山英樹が結婚発表を伏せていた理由とは？ 素顔を見せない“哲学”
【動画】松山ガックリ…POで痛恨の池ポチャ
それでも今季初のトップ10入りとなる単独2位。賞金として104万6400ドル（約1億6477万円）を獲得した。久常涼はトータル12アンダー・10位タイに入り、24万2400ドル（約3816万円）を獲得。平田憲聖はトータル3アンダー・54位タイで2万2272ドル（約351万円）をつかんだ。金谷拓実はトータル2アンダー・60位タイで2万1312ドル（約335万円）、中島啓太はトータル3オーバー・71位で1万9488ドル（約307万円）を手にした。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
WMフェニックスOP 最終結果
松山英樹の最終日プレー詳細
松山英樹、2025年に稼いだ金額がすごかった
ファウラーが「ヒデキ、また、やろうな」に込めた想い
松山英樹が結婚発表を伏せていた理由とは？ 素顔を見せない“哲学”