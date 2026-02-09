松山英樹はPO敗れ今季初V、米通算12勝目ならず「最後、力尽きました」 ゴッタラップが今季2勝目
＜WMフェニックス・オープン 最終日◇8日◇TPCスコッツデール スタジアムC（米アリゾナ州）◇7261ヤード・パー71＞米国男子ツアーの最終ラウンドが終了した。
【動画】松山痛恨…18番でバンカーのフチに
2位に1打差の単独首位でこの日を迎えた松山英樹が、4バーディ・1ボギーの「68」をマーク。トータル17アンダーで、今季開幕戦を制したクリストファー・ゴッタラップ（米国）と並びプレーオフ（PO）に突入した。1ホール目に松山はティショットを左の池に入れてしまい、3打目をピン奥約4メートルに乗せるも、先にバーディを奪ったがゴッタラップが、今季2勝目を飾った。松山は、2016年と17年大会に続く大会3勝目、米ツアー通算12勝目には届かなかった。松山は、正規の18ホールの前半、フェアウェイキープが0回とティショットに苦戦したが、4番でチップインバーディ、7番では7.6メートルを沈めて2つスコアを伸ばし、ハーフターン。後半は10番でこの日初めてフェアウェイを捉えるも、11番、13番、15番などで右にティショットを曲げて苦しい展開が続いた。それでも13番、15番でバーディを奪うなどスコアを伸ばしたが、最終18番パー4はティショットを左のバンカーに入れてしまい、3オン2パットのボギー。プレーオフに敗れ、2位で終えた。ホールアウト後のインタビューでは「なかなかいいプレーができなかったっていうところで、それでも17番までは粘っていたんですけど、最後力尽きましたね」と振り返った。次戦に向けては「コースも変わりますし、気候も変わるんで、対応できるようにしっかり調整したい」と前を向いた。初日に「73」を叩き89位タイと大きく出遅れていた世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）が、3日目以降巻き返し、最終日は「64」をマーク。トータル15アンダー・3位タイで終えた。日本勢は松山を含め5人が出場。第2ラウンドで単独首位に立った久常涼は、この日を2位タイで迎えるも3バーディ・3ボギーの「71」で回り、トータル12アンダー・10位タイでフィニッシュ。2試合連続トップ10入りを果たした。そのほか、平田憲聖がトータル3アンダー・54位タイ、金谷拓実がトータル2アンダー・60位タイ、中島啓太がトータル3オーバー・71位で大会を終えた。
