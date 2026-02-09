人気レースクイーンの根岸しおり（29）が9日までに自身のインスタグラムを更新。「KNOCK OUTガールズ2026」に就任したことを報告した。

「【お知らせ】2026年『KNOCK OUTガールズ』としてラウンドガールの活動をさせて頂くことになりました」と報告。

黒のミニスカ姿の写真をアップし「ねぎしおの担当は『REDチーム』大会を盛り上げられるように頑張りますので、1年間よろしくお願いします」とつづった。

キックボクシングイベント「KNOCK OUT」を盛り上げる「KNOCK OUTガールズ2026」のメンバーは、根岸のほか、弓川いち華、倉町はんな、松本みいな、小桜梨乃、神楽坂茜、有栖未桜、神川さあや、佐野なぎさ、アンジーひより、米倉みゆ、桃里れあ、蒼山怜、高橋七瀬。

この投稿にフォロワーらからは「とても素敵」「可愛いすぎ笑」「可愛いポーズ」「ぷにぷに」「美人」「めちゃくちゃ素敵です かわいすぎです」などの声が寄せられている。

根岸は、2023年にレースクイーン・デビューし、同年の「日本レースクイーン大賞」の新人部門でクリッカー賞を受賞。25年は「Moduloスマイル」などで活動。1月10日に開催された、25年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気投票で5人が選出される「レースアンバサーダーアワード2025」を受賞。愛称は「ねぎしお」。埼玉県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル64、スリーサイズはB78・W56・H88。血液型AB。趣味・特技は、ゲーム、キャンプ。